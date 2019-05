Unternehmerkonferenz: Mobilität im Fokus

Die Mobilität ist das zentrale Thema der 4. Unternehmerkonferenz am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr im Schrannensaal der Sparkasse Erding-Dorfen am Schrannenplatz. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.

Erding – Das wachsende Verkehrsaufkommen ist seit Jahren Thema in Erding. Um Lösungen zu finden, arbeitet die Stadt derzeit an einem Mobilitätsentwicklungskonzept (MEK). Damit beauftragt ist team red, ein auf innovative Mobilitätskonzepte spezialisiertes Büro mit Sitz in Berlin und München. Das MEK soll Leitlinien entwickeln, die als Kompass für künftige Entscheidungen dienen. „Denn steigende Einwohnerzahlen und Firmenansiedlungen zeugen zwar von einer dynamischen Entwicklung Erdings“, sagt OB Max Gotz. „Auf der anderen Seite ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen die Folge, das die bestehende Infrastruktur an ihre Belastungsgrenzen bringt.“

„Wir wollen wissen, wo die Leute hinwollen und warum sie sich für ein bestimmtes Verkehrsmittel entscheiden“, erläutert Projektleiter Tobias Kipp das Vorgehen. Erste Ergebnisse einer Umfrage im April liegen bereits vor. Sie werden am Sonntag in der Unternehmerkonferenz vorgestellt. Über 600 Bürger nahmen an der Befragung teil. Außerdem gibt es eine Podiumsdiskussion. Teilnehmer ist neben Vertretern ortsansässiger Unternehmen OB Gotz.