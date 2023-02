Erding: Unterstützung für ehrenamtliche Müllsammler

Teilen

Feiern und helfen: Gerd Hohlbach (l.) und Bernd Janowsky vom Kletthamer Organisationsteam dankten Sarah Friedrich und übergaben ihr 400 Euro. © privat

Seit einigen Jahren engagieren sich Ehrenamtliche in Erding und Umgebung als Müllsammler. Ihr Engagement wurde nun in Klettham auch finanziell gewürdigt.

Klettham – „Müll überall“ – diesen Eindruck wollten die Organisatoren des interkulturellen Stadtteilfestes im Sommer, das unter dem Motto „Klettham kommt zusammen“ stattfand, vermeiden. Dass der Veranstaltungsort an der Friedrichstraße am nächsten Tag blitzsauber war, war dem Aktionsbündnis „Müll überall – wegschauen ist einfach, aufheben auch“ zu verdanken. Das honorierten die Organisatoren jetzt mit einer Spende von 400 Euro, die Sarah Friedrich dankend entgegennahm.

Der Initiatorin der Müllsammelaktion war es schon als Kind unverständlich, wie man Flaschen, Kartons, Plastikmaterial und anderes einfach wegwerfen und die Umwelt damit nicht nur „verschandeln“, sondern auch belasten konnte. Irgendwann ist die Eichenriederin dazu übergegangen, Müll in Wäldern, auf Spielplätzen oder an Straßen aufzusammeln und zu entsorgen. Mit der von ihr gegründeten Facebook-Gruppe konnte sie mittlerweile über 500 Bürger für das Problem sensibilisieren.

Im Zusammenschluss mit dem Aktionsbündnis „Unfairmüllt“ und in einer Chatgruppe haben sich regional mittlerweile 50 Gleichgesinnte aus allen Altersgruppen der Aufgabe verschrieben, Müll aufzusammeln und zu beseitigen. Die Aktiven scheuen sich auch nicht, Müllsünder, die sie auf frischer Tat ertappen, anzusprechen. Dies führe, so Friedrich, häufig zu freundlicher Einsicht, manchmal aber auch zu aggressiver Ablehnung. Das Engagement der Ehrenamtlichen hat die Stadt Erding vergangenes Jahr mit dem Umweltpreis gewürdigt.

Mit Aktionen rund um Einkaufsmärkte, an Bahnhöfen und Bushaltestellen samt der Ausstellung des gesammelten Mülls will die Gruppe die Folgen einer Wegwerfgesellschaft verdeutlichen. Die Müllsammler sind kein Verein, sondern sehen sich als Interessengemeinschaft mit Auftrag und freuen sich über Unterstützung aus der Bürgerschaft, etwa für die Anschaffung von Handschuhen, Müllbehältnissen, Westen oder Sammelwerkzeug.

Bei der Müllentsorgung arbeite man sehr gut mit dem Sachgebiet Abfallwirtschaft im Landratsamt und der Stadt zusammen, betont Friedrich. Ihre Gruppe beteiligt sich auch an Ramadama-Aktionen und unterstützte die Wasserwacht beispielsweise beim Aufräumen nach der Weiher Feia. Wer sich engagieren will, schreibt eine E-Mail an muell.ueberall.aufheben@web.de. red