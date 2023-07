Chaos nach Sturm über Erdinger Land: S-Bahn steht still

Von: Hans Moritz

Die Feuerwehren im Landkreis Erding waren nach dem Sturm in der Nacht auf Mittwoch im Dauereinsatz (Archivbild). © Hans Moritz

Das Unwetter, das in der Nacht auf Mittwoch etwa ab Mitternacht über den Landkreis Erding hinweggefegt ist, hat schwere Schäden angerichtet und insbesondere im öffentlichen Nahverkehr für ein Chaos gesorgt.

Landkreis - Im gesamten MVV-Bereich musste der S-Bahn-Verkehr gestoppt werden, nachdem vielerorts Bäume und Äste in Leitungen gestürzt waren. Es verkehrten teils Ersatzbusse. Die Feuerwehren hatten die ganze Nacht zu tun. Viele Schäden und blockierte Fahrbahnen wurden erst am Morgen entdeckt und riefen die Einsatzkräfte erneut auf den Plan. Besonders schlimm traf es offensichtlich den südlichen Landkreis. Auf der B 388 fiel bei Eichenried ein Baum auf ein fahrendes Auto. Der Fahrer (61) hatte Glück und blieb unverletzt. Sein Auto ist allerdings Schrott. Allein die Feuerwehr Eicherloh arbeitete zwischen 0.20 und vier Uhr neun Einsatzstellen ab. In der Zugspitzstraße in Altenerding lief ein Keller voll. Geknickte Bäume und Äste blockierten unter anderem die A 94 im Bereich Lengdorf, die Staatsstraße 2085 in Langenpreising, die ED23 bei St. Wolfgang, die ED15 bei Bockhorn, die Pfarrer-Ostermayr-Straße und den Korbinianweg in Wörth sowie Straßen in Hainthal bei Fraunberg, zwischen Birka und Geratsberg (Taufkirchen) sowie in Schnabelmoos (Moosinning). ham