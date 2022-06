Unwetter im Landkreis Erding: Turnhalle unter Wasser, viele Keller voll

Von: Timo Aichele

Nach dem Abpumpen werden die Schäden sichtbar: Die Schulturnhalle in Wörth stand unter Wasser. © Feuerwehr Hörlkofen

Verschiedene Starkregen-Schwerpunkte haben die Feuerwehren im Landkreis Erding am Pfingstsonntag auf Trab gehalten. Der größte Schaden dürfte in der Grund- und Mittelschule Wörth entstanden sein.

Landkreis Erding – Sintflutartige Regenfälle und starke Windböen sind am frühen Abend des Pfingstsonntags auch über den Landkreis Erding hinweggefegt. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. In der ganzen Region waren Feuerwehren gefordert. Ein Schwerpunkt war nach ersten Erkenntnissen der südliche Landkreis Erding. Doch auch Taufkirchen und das Holzland bekamen die Auswirkungen zu spüren. In Teilen Taufkirchens fiel zeitweilig der Strom aus. Und allein rund um Kirchasch mussten mindestens 15 Keller ausgepumpt werden.

Den größten Schaden richtete das Unwetter wohl in der Grund- und Mittelschule in Wörth an. Dort wurden nach Angaben der Feuerwehr Hörlkofen der Keller und die Turnhalle überflutet. Bis zu zehn Zentimeter stand das Wasser auf dem Turnhallenboden. Großer Sanierungsaufwand ist zu befürchten.

Land unter auf der Ortsdurchfahrt Poigenberg. © Feuerwehr Pastetten

Durch die Mithilfe der Kameraden aus Ottenhofen und Buch am Buchrain gelang es den Hörlkofenern, das Gebäude schnell von den Wassermassen zu befreien. Zudem hatte die Wehr ab 17.30 Uhr innerhalb kürzester Zeit mehrere Einsatzstellen in Breitötting, Hörlkofen, Stallering und Wörth. In Sonnendorf (ebenfalls Gemeinde Wörth) hatte das von allen Seiten hereinströmende Wasser in Minutenschnelle den Bereich unterhalb der Kirche in einen glucksenden See verwandelt, berichtet unsere Mitarbeiterin Clarissa Höschel. Die braune Brühe strömte in mehrere Keller, Garagen und Lagerhallen. Um 0.30 Uhr war der Einsatz an der Schule beendet.

Die Feuerwehr Pastetten wurde unter anderem nach Poigenberg gerufen. Dort war die Ortsdurchfahrt überschwemmt, auf der auch noch einige Autos parkten, berichtet die Wehr auf Facebook. Mit Pumpen und dem Öffnen der Gullys sorgen die Aktiven dafür, dass das Wasser schnell ablaufen konnte. Der Krieger- und Soldatenverein Pastetten feierte direkt in der Nähe ein Grillfest und versorgte die Feuerwehrler mit Steak- und Käsegrillersemmeln sowie Getränken.

Parallel dazu waren zwei Wohnhäuser in Oberschwillach trocken zu legen. Dort waren die Fluten über einen Hang hineingeströmt.

Die Feuerwehr Altenerding wurde zum üblichen Einsatzort bei solchen Wetterlagen gerufen: Die Bahnunterführung an der Herzogstandstraße war wieder vollgelaufen. Auch zur Unterstützung im Gemeindebereich Bockhorn rückten die Altenerdinger aus.

Dort waren die Feuerwehren Kirchasch, Bockhorn und Grünbach vor allem in Kirchasch gefordert. „Wir mussten etwa 15 Keller im Bereich der Kreuzstraße auspumpen“, berichtet Kommandant Josef Vieregg auf Nachfrage. „Dort haben wir noch nie solche Probleme gehabt“, meint er, zu den Ursachen könne man noch nichts sagen.

Die Feuerwehr Taufkirchen war noch am Vormittag des Pfingstmontags unterwegs, um erst später gemeldete vollgelaufene Keller auszupumpen. Währenddessen machte das Waldbad das Beste aus der Unwetter-Not. Das Kinder- und Nichtschwimmerbecken war am Pfingstmontag nicht benutzbar. Nur im Schwimmerbecken konnten Badegäste ihre Bahnen ziehen. Deswegen galt gestern freier Eintritt, meldete Bürgermeister Stefan Haberl.