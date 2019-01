Vegetarisches Buffet und Solidarität für Stephan Glaubitz

Schon die Vorspeise ließ sich beim Neujahrsempfang der Grünen am Freitagabend als Symbol für diesen Abend deuten. Gereicht wurden Rote-Bete- und Schwarzwurzel-Suppe, letztere allerdings hellgrün. Entsprechend waren Politiker jeder Couleur zu dieser Premiere ins Weekend Restaurant gekommen. Und um ein Thema kamen weder Redner noch Zuhörer beim Ratsch herum: den Rechtsstreit zwischen Grünen-Kreisrat Stephan Glaubitz und dem Landkreis.

Erding– „Ein mutiger Mann, der jetzt ein Verfahren am Hals hat“, nannte ihn der Stargast des Abends, Katharina Schulze. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag forderte „eine Integrationspolitik, die fördert und unterstützt“. Das sei der inhaltliche Hintergrund der Klage gegen Glaubitz. „Es kann doch nicht sein, wenn wir dringend Leute brauchen, die sich kommunalpolitisch engagieren, dass man ihnen Knüppel vor die Beine wirft“, kritisierte sie und rief Glaubitz entgegen: „Mach weiter so!“ Das quittierte der Saal mit donnerndem Applaus.

Vor allem feierten die Grünen bei dem Empfang aber ihr Erfolgsjahr 2018. Den Rahmen bildeten Musik der jungen Jazz-Combo „Lost In Blue“ und ein vegan-vegetarisches „Flying-Buffet“, bei dem die Speisen in der überfüllten Gaststube zu den Gästen gebracht wurden. Auch im Landkreis sei die Partei aus der Landtagswahl als zweitstärkste Kraft hervorgegangen, jubelte Kreissprecherin Helga Stieglmeier. Und die Zahl der Mitglieder wachse – von 100 auf aktuell 127 in einem Jahr, berichtete sie auf Nachfrage. „Lange hatten wir um die 80.“

Es sei der erste Neujahrsempfang des Grünen-Kreisverbands, sagte Stieglmeier – eine schöne demokratische Tradition, bei der man Wertschätzung ausdrücken könne – dadurch, „wen man einladen möchte“ und „wer die Einladung annimmt“.

In seinem Grußwort versprach der Moosburger Landtagsabgeordnete Johannes Becher den Erdinger Parteifreunden: „Wir kämpfen so lange, bis die dritte Startbahn endgültig beerdigt ist.“ Selbstbewusst trat auch Johanna Fehrle, die frisch gewählte Sprecherin der Grünen Jugend in München, auf. Tausende junge Leute hätten an diesem Freitag für den Klimaschutz demonstriert, auch in München. „Unpolitisch – das sieht ganz anders aus“, hielt Fehrle denen entgegen, die die Jugend für ihre Gleichgültigkeit kritisieren.

„Wir haben 2018 eine Repolitisierung der ganzen Gesellschaft erlebt“, sagte auch Schulze. Es werde immer mehr Leuten klar, „dass unsere Demokratie und das vereinigte Europa nicht so selbstverständlich sind“. Beim Vorwurf, dass die CSU den Klimaschutz nur wachsweich in die Verfassung schreiben wolle, klatschten die Parteifreunde, OB Max Gotz aber nicht. Zu Schulzes Ausführungen über 100 Jahre Frauenwahlrecht („Der Landtag ist so männlich dominiert wie schon lange nicht mehr“) spendete auch der CSU-Politiker Beifall.

Überparteiliche Sympathie erfuhr auch Glaubitz. Nach den Reden stand er im Gespräch über seinen bevorstehenden Gerichtstermin draußen auf dem Gang. „Mein Name ist Bauernfeind“, sprach ihn ein Gast an – und fiel ihm um den Hals. Erdings ehemaliger Bürgermeister, ein Freier Wähler, klopfte dem Grünen auf die Schulter, umarmte ihn und rief: „Ich bewundere Sie.“