„Wir wollen Kriege verhindern“

Von: Hans Moritz

Ehrungen beim Kriegerverein (v. l.) Oberbürgermeister Max Gotz, das neue Ehrenmitglied Bruno Diemer, Erwin Dosch (40 Jahre Mitgliedschaft ) und Vorsitzender Walter Rauscher. © Friedbert Holz

Klares Bekenntnis eines Traditionsvereins in Zeiten, die wir alle für längst überwunden glaubten.

Erding - Walter Rauscher leitet den Vorstand des Veteranen-, Krieger- und Reservistenvereins Erding, der sich – nun 150 Jahre alt – beim Erdinger Weißbräu nach einem Gedenkgottesdienst für die gefallenen Soldaten beider Weltkriege getroffen hatte. Unter anderem, um seinen Vorstand neu zu wählen. „Wir wollen Kriege verhindern, nicht fördern, wie manche aufgrund unseres Namens oft glauben“, gab Walter Rauscher bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung seines Vereins klar zu verstehen.



30 Wahlberechtigte des insgesamt 182 Mitglieder umfassenden Vereins waren gekommen. Sie mussten einen starken Schwund ihrer Gefolgschaft bedauern. „Immerhin stehen fünf Neuzugängen in den beiden vergangenen Jahren doch 19 Sterbefälle gegenüber, ein ungutes Verhältnis“, wie Rauscher zu bedenken gab. In 2020 und 2021 seien so gut wie keine Veranstaltungen möglich gewesen. Dies soll sich aber ändern: „Wir werden, von Oktober an, in jedem Monat am jeweils ersten und dritten Freitag unseren Stammtisch im Blumenhof abhalten, um vielleicht so neue Mitglieder zu bekommen. Außerdem soll die Hauptversammlung nicht mehr im Winter stattfinden, sondern kurz vor Pfingsten.“



Auch Oberbürgermeister Max Gotz hob in seinen Grußworten die wachsende Bedeutung von Vereinen heraus: „In diesen Zeiten zeigt sich doch, wie wichtig eine funktionierende Vereinskultur ist. Denn viele haben wegen Corona immer noch Angst, ihr Zuhause zu verlassen, obwohl sie nach sozialen Kontakten suchen. Wir alle sollten die Gesellschaft dahingehend aufrütteln, auch wenn die Pandemie Löcher gerissen hat in den Vereinen, viele die Lust an einem Ehrenamt oder einem Posten verloren haben.“



Angesprochen auf die Zukunft meinte der Rathauschef, dass der Blick nach vorne düster sei, aber in Erding durchaus bewältigt werden könne. „Zwar müssen auch wir als Stadt sparen, aber diese Situation ist zu meistern. Wir sollten uns immer darüber bewusst sein, dass trotz modernster Kommunikationsmedien ein gemütlicher Ratsch von Gesicht zu Gesicht niemals zu ersetzen ist“.



Bevor Stadtrat Burkhard Köppen die umfangreiche Wahl des neuen Vorstands leitete, konnte Schatzmeister Rudolf Koll noch Zahlen aus der Welt der Vereinsfinanzen präsentieren. So nahm der Verein im Jahr 2020 rund 2200 Euro ein, gab aber auf der anderen Seite rund 4100 Euro aus. Im vergangenen Jahr betrugen die Einnahmen rund 3000 Euro, bei Ausgaben in Höhe von rund 2900 Euro. In Summe kann der Verein aber auf ein finanzielles Polster von rund 39 000 Euro zurückgreifen. Die Revisoren Karl Pettinger und Rudolf Schula bestätigten Koll eine saubere Kassenführung.



Schließlich konnte Walter Rauscher noch einige lang gediente Mitglieder ehren. Die Versammlung wurde musikalisch umrahmt von Lilo Hecht von der Stadtkapelle Erding, die mit ihrer Trompete die bekannte Trauermelodie „Ich hatte einen Kameraden“ intonierte.



Der neue Vorstand:

Vorsitzender: Walter Rauscher, 2. Vorsitzender: Heinz Wolf, 3. Vorsitzender: Bruno Diemer; Schriftführer: Heinz Wolf, 2. Schriftführer: Alfons Nopper; Schatzmeister: Rudolf Koll, 2. Schatzmeister: Hans-Georg Wagner; Beisitzer: Adolf Dernbach, Fritz Graßl, Günter Grzegorek, August Steil, Gerhard Browarzik, Hans Ott und Christian Bertok; Revisoren: Karl Pettinger, Rudolf Schula; Böllerschützen: Christian Bertok, Burkhard Köppen, Manfred Schleier; Fahnenträger: Gerhard Browarzik; Begleiter: Augustin Steil, Adolf Dernbach.



Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft:



50 Jahre: Fritz Steinberger; 40 Jahre: Gottfried Zeitler, Anton Leitl, Johann Scharf, Erwin Dosch, Norbert Dürr; 25 Jahre: Josef Huber; Ehrenmitglied: Bruno Diemer (30 Jahre Kanonier, Mitglied der Fahnenabordnung und 3. Vorsitzender).

fez