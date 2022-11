Die Mega-Krise wirkt nach

Von: Hans Moritz

Teilen

Vor den Kopf gestoßen waren unter anderem die Vereinssportler, hier die Handballerinnen der SpVgg Altenerding durch das Sportverbot im Lockdown. Den Vereinen hat die Vollbremsung nachhaltig geschadet. Die Folgen wirken bis heute nach. © Christian Riedel

Die Coronapandemie war zwei Jahre lang für alle eine Herausforderung. Auch für die Vereine, die zum Nichtstun verdammt waren. Wie sieht es heute aus? Gibt es Spätfolgen? Wir haben uns umgehört.

Erding - Die Pandemie hat das gesellschaftliche Leben stark getroffen, keine Treffen mehr, keine Veranstaltungen, kein gemütliches Beisammensein. Bös erwischt hat es unter anderem den Soldaten-, Krieger- und Reservistenverein Erding. Vorsitzender Walter Rauscher konnte über zwei Jahre keine einzige Veranstaltung abhalten. „Selbst als wir eine Gratis-Maß Bier auf dem Erdinger Volksfest ausgerufen haben, kamen nur sieben Mitglieder“, erinnert sich Rauscher. „Zudem mussten wir unseren Wanderausflug mangels ausreichender Anmeldungen absagen.“



Seine Diagnose: „Zu viele Mitglieder des Vereins haben noch immer Angst vor Corona und den Auswirkungen einer Infektion.“ Immerhin: Seit Oktober findet der Stammtisch wieder statt – jeden ersten und dritten Freitag im Monat im Blumenhof.



Nicht sonderlich blumig sah es auch bei der Krieger- und Reservistenkameradschaft Forstern aus. Kurz vor Corona hatte sie eine Bilderausstellung geplant, die sie dann kurzfristig streichen musste. „Die Soldatenbilder hatten wir schon fast vollständig“, erinnert sich Vorsitzender Stefan Ganghofer. Über die zwei Jahre seien Gott sei Dank die 160 Mitglieder treu geblieben.



Eine gravierende Änderung gab es jedoch, berichtet Ganghofer. Seit Corona geht der Verein nicht mehr persönlich auf Spendenrundgänge für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge, sondern versendet Bittbriefe mit der Post. „Diese Methode hat sich bewährt, deswegen werden wir das so fortführen“, erklärt er.



Das Fest zum 100-jährigen Bestehen des Kriegerdenkmals in Forstern lief „auch eher mäßig ab“, so Ganghofer. „Es kamen kaum Besucher. Das hat mich schon getroffen, da wir uns bei der Feier viel Mühe gegeben haben.“ Deswegen sei er noch unentschlossen, „ob es sich lohnt, das 100-jährige Bestehen des Vereins groß nachzufeiern“.



Feiern konnte indes der Schützenverein Immergrün Maria Thalheim, und zwar sein 25-jähriges Bestehen. Auch das sommerliche Grillfest konnte stattfinden, freut sich Schützenmeisterin Heidi Wegmann. „Nach zwei Jahren Pause war es ein schönes Gefühl, unsere Feste wieder begehen zu können.“



Da die Hauptsaison der Schützen erst im Herbst anfängt, fiel der Schießbetrieb 2020 voll in die wieder schärfer gewordenen Einschnitte. „Wir mussten ihn deshalb ganz einstellen“, blickt Wegmann enttäuscht zurück. Im zweiten Corona-Winter habe der Verein dann zumindest „ein wenig Schießbetrieb anbieten können“, so Wegmann: „Wir haben versucht, unsere Aktivitäten so weit wie es die Auflagen zugelassen haben, aufrecht zu erhalten.“ Was sie freut: „Alle Mitglieder sind treu geblieben.“



Den Volkstrachtenverein Wartenberg hat die Pandemie hart getroffen – er konnte keinerlei Aktivitäten entfalten. Das Theaterspielen war das Einzige, was dem Verein mit Einschränkungen über die vergangenen beiden Jahre geblieben sei, schildert Vorsitzender Sepp Korber. „Deswegen wollen wir uns in der Zukunft erst einmal darauf konzentrieren.“



Auch am TSV Dorfen ist die schwerste Krise seit dem Krieg nicht spurlos vorübergegangen. „Übungsleiter seien nach und nach abgesprungen, und man habe nicht in gleichem Maß Nachfolger gefunden, berichtet Präsident Bernd Schmidbauer. Selbst die Hauptversammlung musste verschoben werden. Weiter erklärt Schmidbauer, dass es schwieriger werde, neue Sponsoren zu finden.



Und nun komme der Ukraine-Krieg mit steigenden Energiepreisen hinzu. Auch davon sei sein Verein betroffen. Aber auch hier hätten die Mitglieder dem Verein die Treue gehalten. Der Verein sei auf deren Beiträge dringend angewiesen.



Die Spielvereinigung Altenerding blickt auf „zwei schwere Jahre zurück“, wie Vorsitzender Reinhold Kunz bestätigt. Die Folgen wirkten nach: „Es ist noch immer ein wenig schwierig, in den Trainings- und Spielbetrieb zurückzufinden. Zudem ist es nicht einfach, neue Trainer und Übungsleiter zu rekrutieren“, sagt Kunz.



Nicht alle Sportarten hätten stattfinden können. Insbesondere beim Hallensport – vor allem Hand- und Basketball waren tabu – gab es tiefe Einschnitte, aber auch jeglicher Mannschaftssport war monatelang untersagt. „Das hat uns sehr geschadet“, gibt Kunz zu. Wie bei vielen anderen Vereinen musste dann auch noch die 100-Jahr-Feier abgesagt werden. Die sei „noch immer eine tiefe Wunde in uns“, gibt der SpVgg-Chef zu. Ein kleiner Lichtblick ist jedoch, dass sowohl der Mitglieder- als auch der Kassenbestand relativ gleich geblieben sind. „Die staatliche Förderung hat uns sehr geholfen“, freut sich Kunz.



Immerhin: Seit dem Sommer ist das Vereinsleben wieder uneingeschränkt möglich. Allerdings verhalten sich viele Mitglieder nach wie vorsichtig. Die Corona-Krise wird im Vereinsleben noch lange nachwirken.

Benedikt Wimmer