Vereine müssen zahlen

Von: Hans Moritz

Teilen

Erdings neueste Sportanlage: der Gerd-Vogt-Sportpark in den Geislinger Ängern. © Bauersachs Peter

Obwohl die Stadt Erding finanziell nicht zuletzt wegen Finanzspritzen von Bund und Land bis dato gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist, schwört OB Max Gotz die Bürger unablässig auf einen Sparkurs ein.

Erding - n der Bürgerversammlung in Langengeisling verteidigte er die Politik, für die Nutzung der Sportstätten drei Euro pro Stunde zu verlangen. „Das liegt allerdings auch am neuen Vorzugssteuerrecht, das uns verpflichtet, Nutzungsentgelte zu verlangen.“ Allerdings sei der Betrag auch gerechtfertigt, „weil er sehr gering ist, und wir sehr gute Sportstätten zur Verfügung stellen“, betonte er auch im Hinblick auf den neuen Gerd-Vogt-Sportpark, der am heutigen Freitag offiziell eingeweiht wird.



Erstmals habe die Stadt in der Pandemie mehr Einkommens- als Gewerbesteuer erzielt. Doch Letztere sei von der Kreisumlage mehr aufgezehrt worden. Es geht um etwas über 30 Millionen Euro. Für Gotz ist das ein Argument, weiter gezielt neues Gewerbe anzusiedeln. ham