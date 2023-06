Verkehrswende auf zwei Rädern

Von: Hans Moritz

Vorfahrt für Radler: In Erding tut sich allerhand, um die klimafreundliche Art der Fortbewegung zu fördern. Hier gibt es sogar Zuschüsse für Umsteiger. Auch die Verkehrsinfrastruktur wandelt sich. © Peter Bauersachs

Der Radverkehr ist auf dem Vormarsch. Die Radler honorieren das. Wie weit ist die Verkehrswende im Landkreis gediehen? Eine Bestandsaufnahme.

Erding – Seit eineinhalb Jahren gilt Erding offiziell als „fahrradfreundliche Kommune“, die entsprechende Arbeitsgemeinschaft hat die Herzogstadt aufgenommen. Die Bemühungen werden von den Radfahrern honoriert, wie der Fahrradklima-Test 2022 verrät. Erding schneidet dort mit der Schulnote 3,8 ab und liegt auf Platz 128 von 447 Orten vergleichbarer Größe. Mehr Nachholbedarf hat indes Dorfen, das mit 4,1 bewertet wurde. Im Ranking der Orte unter 20 000 Einwohner bedeutet das nur Platz 335 von 474.



128 Radler nahmen in Erding am ADFC-Klimatest teil. Positiv bewertet wurden die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrer, dass der Winterdienst auch auf den Radwegen stattfindet und dass das Ordnungsamt Falschparker auf Radwegen konsequent aufschreibt.



Negativ bewertet wurden die unzureichende Möglichkeit der Radmitnahme in Bus und Bahn, die fehlende Verfügbarkeit von öffentlichen beziehungsweise Leih-Rädern sowie die zu geringe Breite von Radwegen. Insgesamt liegt Erding leicht über dem Schnitt vergleichbarer Orte.



Dorfen wurde von 76 Radlern bewertet. Gute Noten erhielt die Isenstadt für den Winterdienst auf Radwegen, die zudem regelmäßig gereinigt werden. Auch die Abstellanlagen etwa am Bahnhof wurden gelobt. Aber auch in Dorfen klappt es mit der Fahrradmitnahme im ÖPNV noch nicht so recht, der Verleih steckt hier wie in Erding noch in den Kinderschuhen. Und: In Dorfen werden zu viele Räder geklaut. Die Stadt liegt leicht unter dem bundesweiten Schnitt.



Christian Famira-Parcsetich von der Stadtentwicklung im Erdinger Rathaus hat das Konzept der fahrradfreundlichen Kommune stark forciert und berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es „vier Bereiche gibt, in denen man etwas tun kann – Infrastruktur, Service, Information und Öffentlichkeitsarbeit“. Das bereits 2013 verabschiedete Verkehrskonzept der Stadt habe Verbesserungen in allen vier Bereichen gebracht. „Nach wie vor prüfen wir regelmäßig, ob sich einzelne Maßnahmen aus dem Konzept mit geplanten Tiefbaumaßnahmen verbinden lassen“, versichert Famira und verweist auf das Baugebiet Erding-West: „Da achten wir darauf, dass auch die Interessen der Radler berücksichtigt werden.“



So führt etwa entlang der Dachauer Straße ein neuer Geh- und Radweg, der im Moment asphaltiert wird. Famira weist auch auf immer mehr Straßen hin, auf die ein Rad-Schutzstreifen aufgemalt werde. Weitere Bausteine sind Tempo 20 in der Innenstadt sowie zwischen Altstadt und Volksfestplatz die erste Fahrradstraße, auf denen Zweiräder Vorrang haben.



Erding fördert zudem das Radfahren direkt – mit Zuschüssen von 25 bis 30 Prozent für die, die sich ein Lastenrad zulegen. Laut Famira hat das Rathaus bislang dafür gut 30 000 Euro locker gemacht.



Im Landkreis wird Radfahren ebenfalls größergeschrieben, auch wenn sich Landrat Martin Bayerstorfer gegen sogenannte Radschnellwege wehrt. Sie sind ihm im Vergleich zur erwarteten Nutzung zu breit und damit zu flächenintensiv. Das gemeindeübergreifende Radwegenetz ist aktuell 62,5 Kilometer lang, berichtet Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Sprecherin des Landratsamts.



Heuer werden vier Radwege saniert – entlang der Kreisstraße ED5 zwischen Oberding und Notzing, an der ED18 zwischen Unterhalham und St. Wolfgang, an der ED7 zwischen Aufkirchen und der Flughafentangente Ost bei Erding sowie an der ED20 von Bockhorn nach Mauggen. Zudem, so Fiebrandt-Kirmeyer, wird im Zuge der Baumaßnahme ED5 – Ausbau der Brücken zwischen der Staatsstraße 2584/Erdinger Allee und dem künftigen S-Bahn-Halt Schwaigerloh – ein Geh- und Radweg entlang der Fahrbahn zwischen der Bushaltestelle Eichenstraße und der zukünftigen Eschenallee in Schwaigerloh errichtet. Mit dem Brückenbau wurde bereits begonnen, der Streckenbau sowie der Bau des Geh- und Radwegs folgen noch.



Ein paar Kilometer weiter wird gerade ein jahrelanges Politikum im Radwegenetz abgeräumt – der Lückenschluss parallel zur Kreisstraße ED14 Erding–Walpertskirchen zwischen Indorf und Altenerding. Die Bauarbeiten für das 2,2 Kilometer lange Teilstück haben in diesen Tagen begonnen, teilt das Staatliche Bauamt Freising mit. Ein Teilabschnitt des Geh- und Radwegs wird als Wirtschaftsweg in drei Metern Breite ausgebaut. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Baubehörde voraussichtlich drei Monate und werden aufgrund von Bodendenkmälern archäologisch begleitet. Die Maßnahme wird im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert – und zwar zu 75 Prozent.



Bislang war die Realisierung an Grundstücksfragen gescheitert. Ganz zufrieden ist man in Erding trotz des ersehnten Baubeginns nicht. OB Max Gotz hält die Lösung, den Radweg am Fuß des Indorfer Bergs enden zu lassen, für nicht gut. Er verlangt eine sichere Querung der B388 – ohne weitere Ampel.



All das soll nur der Anfang sein. Voraussichtlich im Juli wird sich der Verkehrsausschuss des Kreistags mit einem Antrag der CSU befassen. Deren Fraktionssprecher Thomas Bauer, selbst ambitionierter Rennradler, beantragt die Erstellung eines Radwegekonzepts – die Zustimmung des Kreistags gilt als sicher. Ziel ist, an die Fördertöpfe zu kommen, aus denen Radwege entlang von Staats- und Bundesstraßen finanziert werden. Aber auch die Kreisstraßen will die CSU noch einmal nach zusätzlichem Radwegepotenzial untersucht wissen. Zudem fordert Bauer, alle entsprechenden Pläne der 26 Landkreis-Gemeinden in das Konzept einzubeziehen. Es soll sich über einen Zeitraum von 15 Jahren erstrecken.



Der ADFC unterstützt das Volksbegehren zum Radentscheid, mit dem der Freistaat zum Ausbau der entsprechenden Infrastruktur gezwungen werden soll. Überraschenderweise hat Ministerpräsident Markus Söder vorige Woche einen eigenen Fahrrad-Turbo angekündigt – wohl um dem Radentscheid kurz vor der Wahl im Herbst auszubremsen. ham