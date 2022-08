Erding: Veronika Donociks erste Ausstellung

Von: Gabi Zierz

Gemälde, aber auch Zeichnungen hat Veronika Donocik geschaffen. Erstmals zeigt sie sie einer breiten Öffentlichkeit.Privat © privat

Aufregung und Vorfreude bei Veronika Donocik: Die junge Erdingerin stellt ab Dienstag ihre Kunstwerke erstmals öffentlich aus - im Frauenkircherl.

Erding – Seit ihrer Kindheit beschäftigt sich Veronika Donocik mit der Malerei. Das Talent der damals Achtjährigen hatte der Erdinger Kunstmaler Hasko Merdanic entdeckt. Seither ist viel geschehen. Doch die Malerei hat die gebürtige Erdingerin nie losgelassen. Jetzt stellt die 24-Jährige ihre Werke erstmals öffentlich aus. Ab dem morgigen Dienstag sind sie im Frauenkircherl am Schrannenplatz zu sehen. Das Thema: „Zwischen Perfektion und Abstraktion“.

Donocik arbeitet hauptsächlich in Acryl, mit Blei- und Farbstift. Menschen, Tiere und Landschaften sind die bevorzugten Motive für ihre Gemälde und Zeichnungen – egal, ob abstrakt oder fotorealistisch.

Das Zeichnen von Porträts habe sie sich im Alter von 13 Jahren selbst beigebracht, erklärt sie. Im Laufe ihrer Schulzeit am Anne-Frank-Gymnasium entwickelte sie dann ihren eigenen Stil: ausdrucks- und kontraststarke fotorealistische Porträtzeichnungen. Daneben kam sie mit weiteren Zeichen- und Maltechniken in Berührung. „Bereits damals erhielten meine Zeichnungen von berühmten Musikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens viel Aufmerksamkeit und wurden in den Sozialen Medien vielfach beachtet“, so Donocik.

Nach dem Abitur und einem Auslandsjahr in London studierte sie in München Betriebswirtschaftslehre. In dieser Zeit nahm sie neben Bleistiften auch öfter Farbstifte in die Hand. Nach dem Bachelor-Abschluss zog es die junge Erdingerin dann im Sommer 2020 für ein Masterstudium in Marketing nach Wien. Zwischen Online-Vorlesungen und Online-Prüfungen im Lockdown suchte sie den mentalen Ausgleich in der Kunst und entdeckte unter anderem das Acrylic Pouring für sich. Dabei entstand ihre Liebe zur abstrakten Kunst, die auch nach dem abgeschlossenen Master bestehen blieb.

„Bereits während meiner Schulzeit habe ich im Zeichnen und Malen den perfekten Zufluchtsort aus der Realität gefunden. Während andere ein Buch lesen, versinke ich lieber bei guter Musik im Zeichnen und Malen“, erzählt die 24-Jährige, die mit ihrem Partner in Wien lebt. Obwohl die Kunst für sie eher eine persönliche Sache gewesen sei, „haben mich viele Menschen dabei ermutigt, dieses Hobby nach außen zu tragen“. Das tut sie jetzt. Der entscheidende Anstoß sei von Merdanic gekommen.

Die facettenreichen Werke von Veronika Donocik sind bis Dienstag, 6. September, im Frauenkircherl zu sehen, werktags von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr.