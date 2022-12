Versuchter Raub in S-Bahn-Unterführung Altenerding

Von: Timo Aichele

Mit Schlägen auf den Kopf und die Beine wurde ein 25-Jähriger in Altenerding traktiert (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

„Geld und Handy her“ - dieser Aufforderung folgte ein 25-Jähriger in Altenerding nicht. Dafür setzt es Hiebe. Die Polizei sucht nun die beiden Täter.

Altenerding - Zwei Männer haben am Montag gegen 0.30 Uhr in der S-Bahn-Unterführung Altenerding versucht, einen 25-Jährigen auszurauben. Laut Polizei forderten die Täter Bargeld und Mobiltelefon und hielten den Geschädigten fest. Er wehrte sich und kassierte daraufhin Schläge an Kopf und Beinen. Anschließend ließen die Unbekannten von ihrem Opfer ab und flüchteten ohne Beute. Die unmittelbar danach eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Erding bittet unter Tel. (0 81 22) 968-0 um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern.

Beschreibung der Täter:

Beide Täter sind nach der Beschreibung 1,70 bis 180 Meter groß und etwa 20 bis 23 Jahre alt, von südländischem Typ und dunkel gekleidet, eventuell mit schwarzer Jogginghose. Einer der beiden hat einen schwarzen Schnauzbart.