1700 Jahre jüdisches Leben: Gedenken in Erding

Von: Hans Moritz

Eine Ausstellung widmet die VHS dem Künstler Jecheskiel David Kirszenbaum. © VHS

Seit nunmehr 1700 Jahren leben Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Diesem Jubiläum, das eigentlich schon voriges Jahr hätte gefeiert werden sollen, widmet die Volkshochschule (VHS) Erding vom 13. bis zum 19. September eine Themenwoche.

Erding - Zusammengestellt hat das Programm Eleni Lehner.



Den Auftakt bildet am Dienstag, 13. September, ein Besuch der Ohel-Jakob-Synagoge in München. Die Teilnehmer erhalten dabei eine Einführung in die Geschichte der jüdischen Gemeinde in München, in die Architektur der Synagoge sowie in den Ablauf eines Gottesdienstes. Die Bräuche und Traditionen des jüdischen Glaubens werden anhand des Synagogenaufbaus näher erklärt. Infos und Anmeldung bei der VHS unter Tel. (0 81 22) 9 78 70.



Am Mittwoch, 14. September, eröffnet die VHS die Ausstellung „Jecheskiel David Kirszenbaum – Karikaturen eines Bauhäuslers zur Weimarer Republik“. Sie ist bis Montag, 19. September, im Frauenkircherl am Schrannenplatz zu sehen. Bei der Vernissage am 14. September von 19 bis 21 Uhr spricht Dritter Bürgermeister Harry Seeholzer. Zu sehen sind einführende Werke zu Kirszenbaums polnisch-jüdischer Vergangenheit, Arbeiten aus seiner Bauhaus-Zeit, vor allem aber Karikaturen aus dem Berlin der Weimarer Republik. Diese werden ergänzt durch Zeitzeugnisse, Fotos und Dokumentationen.



„Sag beim Abschied leise Servus – Publikumslieblinge der 20er/30er Jahre, verehrt, verjagt, vergessen“ ist der musikalische Vortrag am Freitag, 16. September, ab 19,30 Uhr in der VHS überschrieben. Dirigent Walter Erpf stellt mit Ton- und Bilddokumenten das Schicksal jüdischer Komponisten, Texter und Interpreten der „leichten Muse“ vor.



Am 6. Dezember ist ein Vortrag über die Leugnung des Holocaust geplant. ham