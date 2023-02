Erding: Viel Müll vom Essen to go

Von: Veronika Macht

Säckeweise Müll sammelten die Ehrenamtlichen entlang der Münchener Straße in Altenerding. © prIvat

Sie schauen nicht weg, sondern heben den Müll auf, den viele Zeitgenossen einfach fallen lassen. Jetzt war die ehrenamtliche Sammelgruppe in Altenerding im Einsatz.

Altenerding – „Müll überall – wegschauen ist einfach, aufheben auch“: Unter diesem Motto ist seit einigen Jahren eine Gruppe Ehrenamtlicher im Landkreis unterwegs, um in ihrer Freizeit auf Parkplätzen, an Straßen und in der Natur weggeworfenen Müll aufzusammeln. Jetzt waren die Engagierten rund um die Altenerdinger Lidl-Filiale an der Münchener Straße aktiv. Künftig wollen sie sich an jedem ersten Sonntag im Monat zu einer Müllsammelaktion treffen, die nächste ist für 5. März geplant.

Elf Helfer waren in Altenerding im Einsatz: die einen Richtung Kreuzung mit der Max-Planck-Straße, die anderen Richtung Busunternehmen im Süden. Besonders in diesem Bereich habe man so viel Müll gefunden, dass man das Unternehmen damit konfrontiert habe, erzählt Initiatorin Sarah Friedrich aus Eichenried. Das habe vorbildlich reagiert. Ein Mitarbeiter sei sofort mit einem Greifer losgegangen, um den Müll aufzusammeln. Insgesamt zieht Friedrich Bilanz: „Entlang der ganzen Straße lag wirklich reichlich Müll, am Ende hatten wir etliche gut gefüllte Säcke.“

Einer der Ehrenamtlichen arbeitet in der Altenerdinger Lidl-Filiale, erzählte die Initiatorin, und habe sich schon länger auf seinem täglichen Arbeitsweg über den Müll am Wegesrand geärgert. So sei die Sammelaktion zustande gekommen. Neben unzähligen Zigarettenstummeln wurde vor allem Verpackungsmüll aufgelesen: Folien von Schokoriegeln, Tüten des unweit gelegenen Fastfood-Restaurants McDonald’s, auch Getränkeverpackungen – „alles, was man sich eben typischerweise mal schnell unterwegs zum Essen holt“, schildert Friedrich und erklärt: „Unmittelbar dort, wo so was verkauft wird, ist die Frequenz an Müll drum herum enorm.“ Friedrich ist es deshalb ein Anliegen, Betriebe zu sensibilisieren, „damit sie ihre Kunden vielleicht mit Plakaten noch mehr auf das Müllproblem hinweisen“.

Dieses Problem sieht die Eichenriederin auch bei der S-Bahn: „Es wäre schön, wenn man dort das Thema in Schaukästen oder auf Werbeflächen aufgreifen und mehr beleuchten würde.“ Entsprechende Anfragen seien bisher allerdings unbeantwortet geblieben, „dabei hätte ich da so viele Ideen, und ich hätte mir zumindest einen Austausch erhofft“, bedauert die junge Frau.

Aber wie kann man das Problem im konkreten Fall an der Münchener Straße lösen? Vielleicht mit ein, zwei Mülleimern mehr, meint die Eichenriederin. Immerhin sei dies ein stark frequentierter Fußgängerweg. Andererseits könne sie auch die Stadt Erding verstehen, denn die Mülleimer müssten auch geleert werden, was wiederum Kosten verursache.

„Und wo Mülleimer sind, lädt das gern dazu ein, dass auch anderer Müll entsorgt wird“, bedauert Friedrich und fragt sich: „Warum macht das der Mensch? Warum kann er nicht einfach seinen Müll mitnehmen, bis er ihn daheim oder in einem Mülleimer entsorgen kann?“

Rund drei Stunden lang waren die Ehrenamtlichen im Einsatz. Derartige Aktionen wollen sie künftig an jedem ersten Sonntag im Monat von 11 bis 14 Uhr organisieren. „Das war jetzt der erste ausgemachte Sammeltermin. Der nächste wäre am 5. März. Mal schauen, wie es läuft“, sagt Friedrich und erklärt, dass gerade eine „unglaublich wertvolle Zeit“ zum Müllsammeln sei: „Jetzt kommt man noch in die Büsche rein. In ein, zwei Monaten ist alles zugewachsen. Dann verschwindet der Müll zwar optisch, aber reell ist er noch da. Und so schrecklich es ist: Man findet am Ende immer was zum Sammeln“ – und seien es nur Flaschendeckel, Bonbonpapiere und Zigarettenstummel.

Kontakt: Wer bei der Müllsammelgruppe mitmachen will, wendet sich per E-Mail an muell.ueberall.aufheben@web.de oder an die gleichnamige Facebook-Seite.