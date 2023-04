Erding: Viele Ideen für kleines Gebäude

Von: Gabi Zierz

„Wir packen’s an!“ Das ist auf einem der Plakate zu lesen, die an dem kleinen Gebäude an der Friedrichstraße 14 in Klettham hängen. Die Stadt hat es gekauft. © Gabi Zierz

Die Stadt Erding will den Stadtteil Klettham aufwerten. Dazu hat sie nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Klettham – Im Erdinger Stadtteil Klettham-Nord tut sich einiges. Dafür sorgt das Quartiersmanagement, das dort seit November 2020 zahlreiche Aktivitäten und Projekte anstößt und damit das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger stärken will. Die Stadt möchte damit den ganzen Bereich an der Friedrichstraße aufwerten.

Dazu gehört auch das Büro der Quartiersmanagerinnen. Sie sind bislang behelfsmäßig in einem verglasten Info-Container neben der Erlöserkirche untergebracht. Ein Provisorium, weder im Sommer noch im Winter ideal. Das soll sich ändern. Geplant ist, dass das Büro ins leer stehende Gebäude schräg gegenüber der Kirche an der Friedrichstraße 14 umzieht.

Bevor es soweit ist, soll eine Machbarkeitsstudie Aufschluss darüber geben, welche Nutzungsmöglichkeiten in dem kleinen erdgeschossigen Gebäude, das die Stadt Erding gekauft hat, möglich sind. Es geht auch um Bürgerveranstaltungen und -treffs, beides Wünsche aus dem Quartiersbeirat. Der Kiosk als Treffpunkt soll ebenfalls wiederauferstehen.

Die Stadträte im Stadtentwicklungsausschuss stimmten nun ohne große Diskussion dafür, Planungsleistungen für die Machbarkeitsstudie auszuschreiben. Auch wenn dafür noch keine Kosten anfallen, war ein Beschluss notwendig, weil die Studie mit 60 Prozent gefördert wird.

Sie soll in mehreren Schritten von einem externen Büro durchgeführt werden: Zunächst wird der Bestand hinsichtlich Statik, Bauphysik, Brandschutz, Nachnutzung, Barrierefreiheit und Wirtschaftlichkeit untersucht. In der Folge sollen dann Nutzungsvarianten verglichen werden, so die Stadtverwaltung.