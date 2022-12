Das große Schniefen

Von: Michaele Heske

Viele Kinder hüten derzeit das Bett, weil sie krank sind. © Kruchenkova/Panthermedia

Eine Grippe- und Erkältungswelle schwappt derzeit über den Freistaat. Die Zahl der Atemwegserkrankungen von Schülern und Lehrern steigt an einigen Schulen seit Tagen stark an, so auch im Nachbarlandkreis Ebersberg. Die Lage in der Region Erding ist – noch – überwiegend stabil.

Erding - „Toi, toi, toi – es läuft ganz stabil“, sagt Markus Höß, Leiter des Dorfener Gymnasiums. Zumindest bei den Lehrern liegen ihm aktuell keine Krankmeldungen vor. Anders als im letzten Jahr, als etliche Lehrkräfte um diese Zeit krankheitsbedingt ausgefallen waren und Kollegen die Stunden auffangen mussten. Dafür hätten sehr viele Gymnasiasten derzeit grippale Infekte. „70 Schüler fehlten allein an einem Tag in der vergangenen Woche, das ist viel“, sagt Höß. 985 Schüler besuchen derzeit das Gymnasium. „Momentan wird das Immunsystem wieder hochgefahren, da gehen die Erkältungskrankheiten bei den Schülern um“, erklärt sich Höss die Fehlzeiten. Außerdem müssten die Eltern eine Corona-Infektion nicht mehr explizit angeben.



„Es ist gar nicht so schlimm“, das hat sich Regine Hofmann erst dieser Tage überlegt. Der Krankenstand bei den Lehren sei der Jahreszeit angepasst: „Die Krankmeldungen liegen sogar eher unter dem Level“, so die Schulleiterin des Anne-Frank-Gymnasiums in Erding. „Pro Tag fehlen zwischen drei und sechs Lehrer, darunter sind aber auch Kollegen, die bei Fortbildungen sind.“ Dafür habe es aktuell etliche Schüler erwischt: „Magen-Darm geht um, andere leiden unter Kopfschmerzen.“



Christiane Scharfe, Leiterin der Mädchenrealschule Heilig Blut Erding, findet ebenfalls: „Momentan geht es eigentlich.“ Neun von 70 Lehrkräften fehlten am Montag. Kollegen müssten die Ausfälle vor allem in der Unterstufe kompensieren, hier gebe es eine entsprechende Vertretung. Ab der 7. Klasse falle dann der Unterricht leider aus. „Das ist eigentlich eine Dauerbaustelle“, bedauert Scharfe.



„In der Grund- und Mittelschule Isen halten sich die Lehrer sehr wacker“, attestiert Rektor Michael Oberhofer seinem Kollegium. Lediglich zwei Pädagogen hätten sich krank gemeldet. Dafür kränkelten gleich 31 Kinder, das seien immerhin sieben Prozent aller Schüler. „Wir haben ein breit gestreutes Potpourri an Infektionen – von Magen-Darm bis zu Erkältungen. Aktuell gibt es eine kleine Scharlach-Welle“, sagt Oberhofer.



Ähnlicher Stand an der Mittelschule in Taufkirchen, hier halten sich die Krankmeldungen von Lehren ebenfalls im Rahmen, die Zahl der erkrankten Schüler entspreche dem herbstlichen Wetter – vergleichbar mit der Zeit vor der Pandemie, heißt es aus dem Sekretariat.



Im südlichen Landkreis sei die Unterrichtsversorgung ebenfalls gewährleistet, so eine Schulleiterin, die nicht genannt werden möchte. Die Schule sei in Kontakt mit dem Schulamt Erding, bekomme gegebenenfalls Vertretungslehrer. Sie tue sich zudem schwer, über den Krankenstand der Schüler zu sprechen: „Das unterliegt ja dem Datenschutz.“ mhe