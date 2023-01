Vier fantastische Tage

Einen Spendenscheck über 900 Euro gab es nach dem Winter-Märchenmarkt für die Lebenshilfe von Moderator Tim Erny (stehend, l.) sowie Organisator Sascha Kolmikov, Werkstattleiter Albert Wittmann, Lebenhilfe-Geschäftsführer Randolf Gänger und OB Max Gotz (kniend, v. l.) © Peter Bauersachs

Ein Wagnis wurde belohnt: Der erstmals in Erding veranstaltete Winter-Märchenmarkt wurde zum vollen Erfolg.

Erding - An den letzten vier Tagen der Weihnachtsferien kamen dazu zahlreiche Besucher in die Innenstadt, darunter viele Familien mit Kindern. Und sie hatten ihre Freude an einem unterhaltsamen Programm.



Organisator Sascha Kolmikov ist zuversichtlich, diese Veranstaltung 2023 wiederholen zu können. „Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr zum gleichen Anlass an selbiger Stelle wieder und freuen uns dann wieder über einen gelungenen Winter-Märchenmarkt.“



Oberbürgermeister Max Gotz dankte Kolmikov unter starkem Beifall zahlreicher Besucher für dessen „großartiges Engagement“. Kinder, so Gotz, seien „der Reichtum einer Stadt“. Dank des Wintermärchen-Marktes hätten die Besucher „fantastische Tage“ erlebt. Dankesworte richtete Gotz auch an die Märchenfiguren der Volksspielgruppe Altenerding, die bei der viertägigen Veranstaltung „für fröhliche Kinder“ gesorgt hätten.



Kolmikov, gelernter Maskenbildner und Besitzer von „Kolmikov’s Barbershop & Hairclub“ Am Kleinen Platz in Erding, hatte Erfolg mit seinem Konzept. Er bot auf drei Bühnen ein stündlich wechselndes Programm und entführte die Besucher in eine Welt der Freude, Zauber und Magie.



Und weil Märchen mitunter ganz schön gruselig sein können, waren auch Feuerspucker, wilde Wikinger, Ritter und ein drei Meter großer Drache dabei. Hatte es bisher nach dem Abbau des Christkindlmarktes in der Innenstadt „getodelt“, so waren heuer der Schrannenplatz und Kleine Platz voller Leben.



Auch der soziale Aspekt kam nicht zu kurz: Kolmikov überreichte zu Gunsten des Vereins Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung einen Spendenscheck über 900 Euro. Dabei dankte er der Stadt Erding für die Unterstützung, ebenso seinem Helferteam, den Technikern, Künstlern, Standleuten und Moderator Tim Erny aus Kirchberg.



„Mit dem Verlauf bin ich sehr zufrieden. Und dass die Veranstaltung nicht langweilig war, das zeigten die zahlreichen Besucher“, sagte Kolmikov. beet