Vier gegen zwei:  Nach Schlägen und Tritten flüchten Opfer in ihr Auto

Los ging‘s mit einer Pöbelei vor Mc Donald‘s im Gewerbegebiet Erding West. Dann wurde es schmerzhaft für zwei Männer. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Erding – Zwei Streifenwagen sind am Mittwochabend zum Mc Donald’s im Gewerbegebiet Erding West gerast, um eine Schlägerei zwischen sechs Männern zu klären. Nach dem Polizeibericht waren die Männer im Alter von 19 bis 34 Jahren gegen 22.50 Uhr vor dem Schnellrestaurant aneinandergeraten.

Zwei von ihnen wurden beim Verlassen des Restaurants auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug von vier Personen angepöbelt. Als einer der Geschädigten ein Handyfoto von den Angreifern machte, wurde er von einem Täter gepackt und ins Gesicht geschlagen. Der zweite Geschädigte wurde von den anderen Schlägern getreten und zu Boden gestoßen. Die Opfer flüchteten daraufhin in ihr Auto und versperrten die Türen.

Um ihre Flucht zu verhindern, stellte sich einer der Angreifer hinter das Fahrzeug. Dabei verkratzte er absichtlich den hinteren linken Kotflügel. Zeugen alarmierten die Polizei, die mit zwei Streifen zügig vor Ort war und alle flüchtenden Täter noch im Gewerbegebiet festnehmen konnte.

Gegen einen der Angreifer lag ein offener Haftbefehl vor, weshalb er am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt wird. Die weiteren drei Männer wurden nach erfolgter Identitätsfeststellung entlassen. Sie erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Erst am Wochenende ist es in der bekannten McDonald‘s-Filiale Stachus in München zu einem folgenschweren Handgemenge gekommen.