80 Kammersieger ausgezeichnet - darunter auch vier junge Männer aus dem Kreis Erding

Landkreis– Die Siegerinnen und Sieger in 80 Handwerksberufen sind bei einer Feierstunde in München ausgezeichnet worden – darunter auch vier junge Männer aus dem Landkreis Erding: Marc Deggelmann aus Forstern (Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Ausbildungsbetrieb: Martin Deggelmann, Forstern), Simon Tillmann aus Eichenried (Kraftfahrzeugmechatroniker, Autohaus Schowalter, Freising), Lukas Feckl aus Forstern (Mechatroniker, Peter Feckl Maschinenbau, Forstern) und Franz Prostmeier aus Bockhorn (Metzger, Metzgerei Huber Walpertskirchen).

Das Handwerk bildet in über 130 Berufen aus

„Ich bin stolz auf 80 Macherinnen und Macher, die unser Wirtschaftsbereich in diesem Jahr hervorgebracht hat“, gratulierte Kammerpräsident Franz Xaver Peteranderl einer Pressemitteilung der Handwerkskammer für München und Oberbayern zufolge. Hauptgeschäftsführer Frank Hüpers ergänzte, es brauche hervorragende Ausbilder, die das weitergeben, was sie selbst erlernt haben: „Sie haben einen entscheidenden Anteil daran, dass unser oberbayerischer Berufsnachwuchs in den Prüfungen hervorragende Ergebnisse erzielt und sich im Wettbewerb gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt hat.“

Das Handwerk bildet in über 130 Berufen aus. Unter den Geehrten im Saal saßen neben Absolventen aus den Bereichen Kfz, Elektro, Metall, Bau und dem Nahrungsmittelhandwerk auch Vertreter der Holz-, Textil- und Gesundheitsberufe sowie von Berufen, die weniger im Rampenlicht stehen aber ebenso kontinuierlich ausbilden.

„Das Wissen von heute wird leider nicht bis zur Rente reichen.“

Hüpers rief die Sieger dazu auf, für sich bald die Frage zu beantworten, wie es beruflich weitergehen soll: „Das Wissen von heute wird leider nicht bis zur Rente reichen.“ Peteranderl meinte, das Handwerk verändere sich stetig: „Neue Technologien werden entwickelt und neue Materialien entdeckt, die in neuen Arbeitsprozessen zum Einsatz kommen.“ Neue Kundenwünsche erforderten, die Kenntnisse anzupassen und zu verfeinern. „Diese Anpassungsfähigkeit hat das Handwerk immer ausgezeichnet und dazu beigetragen, dass unser Wirtschaftsbereich auch nach Jahrhunderten erfolgreich ist.“

Den Siegern wünschte Peteranderl viel Erfolg für den weiteren Wettbewerbsverlauf: „Ich würde mich freuen, Sie bei der Ehrung der Landes- oder Bundessieger wiederzusehen. Zeigen Sie der bayerischen und nationalen Konkurrenz, wie erstklassig die Ausbildung im oberbayerischen Handwerk ist.“

red