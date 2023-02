Vier Tage im Erdbebengebiet: Helfer aus Erding erzählt

Erste Mahlzeit: Canberk Tektasli (r.) und Ozan Cukur in einem Zelt in Elbistan.

Von Mayls Majurani

Im Interview berichtet Canberk Tektasli aus Erding von seiner spontanen Hilfsaktion in der Türkei.

Erding – Eigentlich hat Canberk Tektasli (30) als Kreditvermittler ein eher ruhiges Leben. Nun erlebte der gebürtige Erdinger aber die Folgen einer Naturkatastrophe hautnah mit. Tektasli flog zusammen mit seinem Kumpel Ozan Cukur (36) aus München ins Erdbebengebiet in der Türkei, um zu helfen. Mittlerweile ist er wieder zurück und versucht, die Opfer von hier aus zu unterstützen.

Herr Tektasli, Sie haben vier Tage im Erdbebengebiet verbracht. Wie geht es Ihnen?

Vieles fange ich erst jetzt an zu realisieren. Wir haben Schlimmes gesehen. Jetzt kommen diese Bilder zurück, etwa unter der Dusche. Ich muss feststellen, es hat mich stark mitgenommen.

Haben Sie da Angehörige?

Nein. Wir kommen aus anderen Regionen in der Türkei. Aber es ist unser Land, und wir wollten helfen.

Sie sind am vierten Tag nach dem Erdbeben in die Region geflogen.

Ja. Ozan hatte einen Sprinter voller Hilfsmittel und einen Fahrer organisiert. Wir flogen nach Kayseri und fuhren dann nach Elbistan in der Provinz Kahramanmaras. Das waren etwa drei bis vier Stunden Fahrtzeit. Wir hatten gehört, dass dort dringend Decken benötigt werden.

Obdachlos über Nacht: Tausende Menschen in Elbistan verloren beim Erdbeben alles.

Wie waren Ihre ersten Eindrücke?

Die Fahrt nach Elbistan dauerte ja über drei Stunden. Und je näher wir kamen, desto langsamer wurden wir. Die Straßen waren beschädigt, teilweise unbefahrbar. In manchen Dörfern lagen sie unter Trümmern, und man kam nicht durch. Unglaublich viele Gebäude waren eingestürzt. Tausende Menschen sind obdachlos. Und es war minus 13 Grad kalt. Manche Dörfer auf den Bergen waren kaum zu erreichen, weil der Schnee 30 Zentimeter hoch war. Zwischenzeitlich hatten wir auch Probleme mit dem Wagen.

Was haben Sie vor Ort gemacht?

Vor allem Dinge besorgt. Die Koordination der Hilfsmittel war ein Chaos. Und viele Menschen in abgelegenen Dörfern kamen nicht an die Sammelstellen. Wir haben uns auf diese fehlende Hilfe konzentriert. Wir waren in Krankenhäusern und haben geschaut, was benötigt wird.

Was haben die Menschen am meisten gebraucht?

Nahrung, Wasser, Klamotten, Medikamente. Und Leichentücher. Wir wurden auf der Straße sogar nach Leichentüchern gefragt. Sie wollten Angehörigen begraben. Ich dachte, solche Bilder gibt es nur in Kriegsdokus.

Sie bekamen Spenden von Freunden und Bekannten.

Sehr viele Menschen wollten uns helfen. Deshalb haben wir ein Paypal-Konto eröffnet. In wenigen Stunden waren da mehr als 10 000 Euro drauf. Auch der Zusammenhalt innerhalb der Türkei war unfassbar. Man musste nur einen Aufruf starten, etwa „Wir brauchen Jacken“, und in einer nicht betroffenen Stadt wurden sofort genug Jacken gesammelt, und der Laster fuhr los. So viel Solidarität habe ich noch nie gesehen.

Vier Tage waren Sie in der Region. Wie geht es jetzt weiter?

Planlose Sachspenden helfen weniger, weil die Koordination vor Ort chaotisch ist. Deshalb sammeln wir hier explizit angefragte Sachen, zuletzt fuhr etwa ein Fahrzeug voll mit Kältewäsche los. Wer helfen will, kann gerne Kontakt über Instagram mit mir (@can.tktsli) oder Ozan (@ozan_cukur) aufnehmen.