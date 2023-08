Erding: Vier Tage Vollzeit – ein Friseur macht’s vor

Neues Arbeitszeitmodell gegen den Fachkräftemangel

Vier Tage arbeiten, drei Tage frei: So kann die Woche ausschauen und das bei einem Vollzeitjob. Friseur Haarem in Erding macht‘s vor.

Landkreis – Personalmangel zwang Rainer Stöhr, Inhaber des Friseurgeschäfts Haarem in Erding, dazu, sein Geschäftsmodell zu ändern. Seine Lösung: die Einführung einer Vier-Tage-Woche für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jahreswechsel. Nicht in allen Branchen lässt sich das problemlos umsetzen. Wir haben uns umgehört.

Seit sieben Monaten haben die 18 Festangestellten im Haarem die Möglichkeit, ihre Wochenarbeitszeit von 38 Stunden von Montag bis Donnerstag oder Dienstag bis Freitag zu erfüllen, also zweimal zehn und zweimal neun Stunden zu arbeiten. Samstags ist das Geschäft geschlossen. Das habe zu keinem Umsatzverlust geführt, zieht Stöhr nach einem guten halben Jahr Bilanz: „Die Kunden haben sich glücklicherweise schnell darauf eingestellt und erscheinen jetzt genauso zahlreich.“ Schließlich seien auch sie flexibler geworden, durch eigene Teilzeitarbeit oder Homeoffice.

Trotz der gestiegenen Arbeitszeit pro Tag seien die Rückmeldungen aus dem Friseur-Team positiv. „Ich höre immer wieder gerne, wie meine Mitarbeiter von Dingen aus ihrer Freizeit erzählen, die vorher nicht möglich gewesen sind“, freut sich Stöhr. Dies bestätigt Kader Uluhan: „Das ist super, ich würde es gar nicht mehr anders wollen.“ Die Friseurin arbeitet seit November bei Haarem, seit Januar von Dienstag bis Freitag.„Ich kann es jedem nur empfehlen. Man hat dadurch deutlich mehr freie Zeit zur Verfügung.“

Arbeitgeber müssen attraktiv bleiben

Der größte Pluspunkt für Stöhr ist, dass er dadurch den Personalmangel in den Griff bekommen hat: „Ich würde das nicht machen, wenn es sich negativ auf den Betrieb auswirkt.“ Es gibt nur positive Resonanz: Die Vier-Tage-Woche mache ihn als Arbeitgeber attraktiv und habe heuer schon zu vielen Bewerbungen und einigen Neueinstellungen geführt. „Nur mit solchen Maßnahmen erreicht man junge Leute in der heutigen Zeit“, ist Stöhr überzeugt.

Eine ähnliche Erfahrung hat das Landratsamt gemacht. 234 der 596 Beschäftigten der Kreisbehörde arbeiten in Teilzeit, das sind knapp 40 Prozent. „Auch wir stellen fest, dass Teilzeitmodelle zu einer erhöhten Attraktivität für den Arbeitgeber und gleichzeitig zu einer höheren Motivation und Zufriedenheit der Arbeitnehmer führt“, erklärt Behördensprecher Markus Hautmann. Mit Teilzeit sei die Vereinbarkeit der Familie mit Beruf verstärkt möglich und auch der Übergang zurück aus der Elternzeit einfacher. Allerdings erhöhe die Teilzeit den Verwaltungsaufwand, da mehr Mitarbeiter eingestellt, betreut und abgerechnet werden müssten.

In der freien Wirtschaft können nicht alle Betriebe Arbeitszeitmodelle wie die Vier-Tage-Woche anbieten. Einer davon ist die Firma Huber Technik in Erding. Geschäftsführerin Heidi Huber-Kamm sagt: „Das wäre nicht vereinbar mit einem optimalen Arbeitsablauf.“ Von ihren 110 Mitarbeitern befinden sich allerdings 10 bis 15 in Teilzeit. Diese Stellen seien doppelt besetzt – mit einer Vollzeit- und einer Teilzeitkraft. „Im ersten Schritt sorgt das natürlich für etwas mehr Aufwand, das gibt sich aber auch wieder mit der Zeit“, erklärt Huber-Kamm.

Mütter, die wegen Kindern ihre Arbeitszeit reduziert hätten, kehrten meist wieder zurück in die Vollzeit. „Auffällig ist, dass sich immer mehr Männer aus Gründen der Work-Life-Balance nach Teilzeit-Modellen erkundigen“, stellt Huber-Kamm fest.

Flexibilität nicht überall möglich

Eine Reduzierung der Arbeitszeit habe keine Auswirkung auf die Aufstiegschancen in ihrem Betrieb. Teilzeitkräfte könnten genauso führen wie Vollzeitkräfte, so ihre Erfahrung. Zusätzlich würde man im Falle einer Überlastung auf das Anstellen einer weiteren Arbeitskraft zurückgreifen.

Auch das international tätige Logistik- und Speditionsunternehmen ITG in Schwaig bietet keine Vier-Tage-Woche für Vollzeitkräfte an. „Wir möchten hier unserer Fürsorgepflicht nachkommen, um unser Personal vor langen täglichen Arbeitszeiten ohne ausreichende Erholungspausen und Ruhezeiten zu schützen“, begründet das ITG-Sprecher Thomas Bogner. Ein weiterer Grund: „Wir müssen durch unsere Tätigkeit in der Logistikbranche für unsere Kunden eine möglichst ausgedehnte Erreichbarkeit an den regulären Werktagen abdecken.“ Schließlich erstrecke sich das Auftragsvolumen über alle Arbeitstage, teilweise mit unterschiedlichen und nur kurzfristig planbaren Auftragsspitzen. Eine reduzierte Verfügbarkeit von Arbeitskapazitäten an den hierfür prädestinierten Tagen Montag oder Freitag könnte zu Serviceeinbußen führen, so Bogner.

Am ITG-Standort in Schwaig arbeiten 700 Mitarbeiter, neun Prozent von ihnen in Teilzeit. Diese können im Einklang mit dem Betrieb ihre reduzierte Arbeitszeit flexibel auf die Wochentage verteilen. „Uns als Arbeitgeber eröffnet sich eine neue Gruppe an potenziellen Mitarbeitern, die wir für unser Unternehmen gewinnen können“, erklärt Bogner. Zudem habe man auch schon Ausbildungen in Teilzeit angeboten und auch erfolgreich abgeschlossen. Das Personal schätze diese Flexibilität und es gebe auch keine Nachteile für Teilzeitkräfte in Sachen Aufstiegschancen.

Appel an Arbeitgeber: Probieren Sie Neues aus

Das Best Western Parkhotel in Erding am Bahnhof bietet schon seit jeher eine Drei- bis Vier-Tage-Woche für Teilzeitkräfte an, erklärt Hoteldirektor Friedrich Staudinger. Von seinen 28 Mitarbeitern befinden sich sieben in verkürzten Arbeitsverhältnissen. „Das muss jeder selbst wissen. Die Frage ist: Kann ich davon leben?“, sagt er auf die Frage, ob er diese Modelle für sinnvoll hält. „Wenn sowohl die Arbeit als auch das Team Spaß machen, ist das schon die halbe Miete.“ Für viele Arbeitnehmer sei das ausreichend und die Bezahlung sekundär, so Staudinger. Den großen Unterschied zu früher und die Entwicklung hin zu weniger Arbeitsstunden macht seiner Meinung nach das neue Bürgergeld aus: „Bevor ich arbeite, beziehe ich lieber Bürgergeld“, sei die Meinung vieler.

Haarem-Chef Stöhr appelliert, Mut zu beweisen, neue Dinge auszuprobieren, um in Zukunft noch bestehen zu können. Vor allem junge Menschen würden mehr von einem Beruf erwarten als nur eine gute Bezahlung. „Überall da, wo Arbeitskräfte gesucht werden, sind neue flexiblere Konzepte notwendig. Anders werden die wenigen Mitarbeiter, die man hat, nicht bleiben und neue erst recht nicht kommen. Wir Betriebe müssen uns nach den Bedürfnissen der Arbeitnehmer richten, sonst wird das in Zukunft richtig schwer.“ DOMINIK STEIGERWALD