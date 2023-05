Der Friedhof St. Paul – das St. Pauli Erdings

Von: Gerda Gebel

25 Jahre und kein bisschen alt: der Seemannschor im Fischer’s Festsaal. © Peter Gebel

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens hatte der Seemannschor Erding zum Jubiläumskonzert in den Festsaal des Fischer’s Seniorenzentrums eingeladen – und konnte sich über ein restlos ausverkauftes Haus freuen.

„Ahoi, willkommen an Bord“ schmetterten die in Ehren ergrauten Herren aus vollem Herzen und nahmen ihre Fans mit auf eine Reise über die Weltmeere.



Die Navigation übernahm Chorleiter Dr. Hans Richter, der schon als Kadett auf dem Schulschiff „Gorch Fock“ ausgebildet wurde. Rekrutiert hatte sich der Männerchor vor 25 Jahren aus den Laiendarstellern der Volksspielgruppe Altenerding nach der Aufführung „Der Untergang der Titanic“. Nach einem Hafenfest mit einem Münchner Matrosenchor hatten die Erdinger befunden „das können wir auch“.



Allen Zweiflern zum Trotz, die dem Chor damals maximal ein halbes Jahr zugetraut hatten, ist die Sangesfreude bei den Seemännern auch nach 25 Jahren ungebrochen. So schipperten die Musiker und ihre Begleitung nach Hamburg und Capri, besuchten Hongkong und Hawaii, aber auch lokale Gewässer wie den Kronthaler Weiher, der doch fast so schön wie die Nordseeküste ist. Der Erdinger Saubach wurde mit einem dreistimmig intonierten Saubach-Jodler gewürdigt und Michael Heindl fand bei seiner humorigen Moderation allerlei Parallelen zu seiner Heimatstadt.



Die Hamburger Reeperbahn mit St. Pauli findet in Erding ihr Pendant mit dem Friedhof St. Paul, die irische Fischverkäuferin „Molly Malone“ war ein Original, ebenso wie die Huber Fanny aus der Erdinger Altstadt.



Die Lieder von Hans Albers und Freddy Quinn erinnerten die begeisterten Zuhörer sicher an ihre Jugend und so gerieten manche schon bei den „Caprifischern“ ins Mitschwingen. Sonderapplaus erntete Andi Knauer am Schifferklavier für sein Solo bei „Marina“ und Hermann Dichtl, der den „Rum aus Jamaika“ besang.



Dank ihrer langjährigen U-Boot-Erfahrung bei den Proben im Keller beim Mayr-Wirt und jetzt auch im Park-Hotel gelang auch der bekannte Beatles-Song „Yellow Submarine“ mit Bravour.



Erst nach einigen Zugaben entließ das begeisterte Publikum die wackeren Seemänner, die bei ihrem Konzert sicher genau so viel Spaß hatten wie ihre Zuhörer. Wer keine Karten mehr für das Erdinger Jubiläumskonzert ergattert hat, kann dieses am 8. Juli um 19 Uhr im Bürgerhaus in Eicherloh besuchen, Reservierung ist möglich bei Helmut Bungart unter oberfrange@outlook.de oder Tel. (0 81 22) 8 41 09. Auch zu einer öffentlichen Probe am Biergarten am Kronthaler Weiher am 19. Juni sind Zuhörer stets willkommen. ge