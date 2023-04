Erding: Vom Friseurladen ins Fernsehstudio

Von: Gerda Gebel

Mit Leib und Seele ist Hanni Zollo (linkes Bild) Stylistin. Die Erdingerin ist seit zwei Jahren beim Bayerischen Rundfunk für den Sonntagsstammtisch tätig. © Sabine Pohla

Keine Scheu vor Schauspielern und Politikern hat Hanni Zollo. Die Erdingerin arbeitet als Maskenbildnerin beim Bayerischen Rundfunk.

Erding – War Friseurin früher für viele Mädchen der Traumberuf, so haben heute zahlreiche Salons Schwierigkeiten, geeignete Auszubildende zu finden. Schlechte Bezahlung und unattraktive Arbeitszeiten befürchten die jungen Leute. Dieses schlechte Image kann Hanni Zollo nicht nachvollziehen. Für sie war die Ausbildung zur Friseurin das Karrieresprungbrett. Heute ist die 38-Jährige Chefstylistin bei verschiedenen Serienhits im Fernsehen.

Hanni Zollo war schon als junges Mädchen diejenige, die den Freundinnen vor dem Ausgehen die Haare stylte. Nach einigen Praktika während ihrer Schulzeit an der Mädchenrealschule Heilig But war für sie klar: Ich werde Friseurin. Neben der kreativen Arbeit und dem Kundenkontakt machte ihr besonders das Schminken der Frauen viel Spaß. Deshalb hängte nach der Lehrzeit eine dreimonatige Ausbildung zum Make-up-Artist dran. Finanziert hat sie sich das durch die Arbeit in ihrem Lehrbetrieb „Luigi“.

Eine Anfrage aus Köln bei der Kosmetikschule sollte Zollos Berufsweg entscheidend verändern: Gesucht wurde eine Praktikantin für die Produktion der beliebten ARD-Serie „Verbotene Liebe“ – allerdings nur jemand mit Friseurausbildung. Damit konnte die damals 20-Jährige punkten. Allerdings wollte sie gar nicht weg aus Erding. Da waren die Beziehung zu ihrem Jugendfreund Daniel, der Freundeskreis, die Familie: „Ich bin in Erding sehr verwurzelt, doch heute bin ich froh, dass ich damals den Sprung gewagt habe“, sagt Hanni Zollo.

Begegnungen mit Schauspielern wie Eisi Gulp (Foto oben, r.) gehören für Hanni Zollo zum Alltag. Die Promis lassen sich gerne von ihr für die Kamera stylen. © privat

Mit dem Umzug nach Köln musste sie praktisch „eine neue Sprache lernen“, doch in dem jungen Team der Produktionsfirma Grundy UFA fühlte sie sich sofort wohl. Man habe sich gegenseitig geholfen und oft etwas zusammen unternommen. Nach dem neunmonatigen Praktikum erhielt sie ein Jobangebot als Maskenbildner-Assistentin. Ein Jahr später war sie eigenständige Maskenbildnerin im Team.

Die Arbeit am Set zu einer TV-Serie wie „Verbotene Liebe“ stellt die Maskenbildnerin vor Herausforderungen. „Die Schauspieler sollen ja möglichst immer gleich aussehen, auch wenn die Dreharbeiten für eine Szene manchmal an mehreren Tagen stattfinden“, erklärt Zollo, die mittlerweile auf 20 Jahre Berufserfahrung bauen kann. Um sogenannte Anschlussfehler zu vermeiden, also ungewollte Änderungen im Styling oder der Frisur während einer Szene, wird viel mit Fotos gearbeitet. Für eine möglichst konstante Frisur werden die Haare der Schauspieler alle drei Wochen geschnitten, auch eine konsequente Bartpflege ist erforderlich.

Daneben setzt die Maskenbildnerin vom Drehbuch gewollte Änderungen schminktechnisch um. „Wer laut Plan die Nacht durchgemacht hat, muss morgens entsprechend zerzaust aussehen“, erklärt Hanni Zollo. Machen Darsteller in ihrer Rolle gerade eine Krankheit durch, wird weitgehend auf Rouge und Lippenstift verzichtet. Auch Narben nach einem Unfall müssen sorgfältig aufgetragen werden. Lange Vorbereitungen brauchen Extras wie ein großflächiges Tattoo, das täglich neu aufgezeichnet wird. „Die Brautfrisur für eine Hochzeitsszene habe ich ganze fünf Mal gemacht, denn die Hochzeit wurde an fünf Drehtagen gefilmt“, erinnert sich die Erdingerin.

Zu den Schauspielern entwickeln sich durch die tägliche Zusammenarbeit intensive Beziehungen, auch therapeutische Gespräche – etwa bei traurigen Anlässen – seien erforderlich, erzählt sie.

Drei Jahre nach Praktikumsbeginn übernahm Hanni Zollo die Teamleitung in der Maskenabteilung der Produktionsfirma. Damit stieg auch die Verantwortung. Mit ihren sechs Mitarbeitern musste sie drei Sets belegen, eines davon auf Mallorca. Dazu kam das Studium der Drehbücher und Besprechungen mit dem Regisseur und seinem Team.

Nach vier Jahren als Chef-Maskenbildnerin war es für die Erdingerin Zeit für eine Veränderung. Mittlerweile sieben Jahre Fernbeziehung zu ihrem Daniel, der neben dem Studium als Eishockeyprofi aktiv war, waren genug. Die beiden heirateten in ihrer Heimatstadt und bezogen das Familienheim.

Beruflich wechselte Hanni Zollo nach Dachau zur Produktion der BR-Serie „Dahoam is dahoam“. Ihr Start als Chefin der Maske sei nicht leicht gewesen, erinnert sie sich, doch mit viel Einsatz konnte sie ein Team aufbauen, mit dem sie noch heute Kontakt hat.

Seit der Geburt von Sohn Luis (6) und Tochter Maria (4) teilt sich Hanni Zollo die Arbeit im Fernsehstudio familienfreundlich ein. Seit zwei Jahren ist sie beim Bayerischen Rundfunk als Maskenbildnerin für den „Sonntagsstammtisch“ tätig und schminkt dort von Politikern wie Ministerpräsident Markus Söder bis zu Schauspielern wie Eisi Gulp und Uschi Glas Gäste und Moderatoren. „Bei einer Livesendung läuft das Schminken etwas anders, denn man kann ja zwischendrin kaum Korrekturen vornehmen.“

Als selbstständige Stylistin bietet sie auch Stylings für Hochzeiten, Fotoshootings oder Werbeaufnahmen an. „Wenn nötig, könnte ich auch jederzeit als Friseurin arbeiten“, ist sich Hanni Zollo sicher. Sie würde jungen Menschen eine fundierte Ausbildung in einem Friseursalon wärmstens empfehlen, denn die Möglichkeiten danach seien vielfältig: „Man lernt dort auch viel fürs Leben wie den Umgang mit Menschen und gewinnt dadurch Selbstvertrauen.“ Und wie ihr Weg bis zur Chef-Maskenbildnerin zeigt: „Man muss sich trauen und einfach bewerben.“