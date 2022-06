Vor der Sondersitzung des Stadtrats spart die BI nicht mit Kritik

Von: Hans Moritz

In der Kritik der Anlieger steht unter anderem der Damm am Itzlinger Graben. Soll er vor allem die Therme (im Hintergrund) schützen?, fragt sich die BI. © Hans Moritz

Wenige Tage vor der Sondersitzung des Stadtrats zum Hochwasserschutz entlang der Gräben – Dienstag, 21. Juni, ab 17.45 Uhr in der Stadthalle – verschärft die Bürgerinitiave (BI) Naturnaher Hochwasserschutz den Ton gegenüber der Stadt deutlich.

Erding - Kritik übt Vorsitzender Markus Auerweck vor allem an OB Max Gotz und der CSU. Möglichst rasch ins Planfeststellungs- und damit ins Genehmigungsverfahren zu gehen, sei der optimalen Lösung abträglich.



Zunächst einmal weist Auerweck namens der BI in einer Pressemitteilung sowie einem Brief an alle Stadträte daraufhin, dass es im Süden Erdings gar nicht um Hochwasser gehe, sondern um Starkregenereignisse. Auerweck würdigt zwar, dass das Ingenieurbüro Björnsen Vorschläge der BI aufgegriffen habe, doch den Umgang damit kritisiert er, ebenso den nun von der Stadt geplanten Fortgang. „Der spiritus rector der Erdinger CSU, OB Max Gotz, ist hier mit großen, ihm ergebenen Teilen des Stadtrates auf dem Holzweg, wenn er meint: ,Nun ist es aber genug mit dem Entgegenkommen.‘ Dieses Entgegenkommen ist keine freiwillige Beliebigkeit, sondern ein rechtliches Muss“, so Auerweck in Anspielung auf das angestrebte Planfeststellungsverfahren.



Ferner kritisiert die BI die CSU: „Die führende Partei im Rathaus beweist einmal wieder, dass unter der Woche in den Amtsstuben Flächenversiegelung im großen Maßstab genehmigt wird, und am Wochenende in diversen Reden Flächensparen gepredigt wird.“ Hintergrund der Schelte ist, dass das Ingenieurbüro bei Neuhauser-, Aufhauser-, Wiesen- und Itzlinger Graben auf massive, mehrere Meter hohe und breite Dammbauwerke setzt. Die BI hingegen schlägt teils Erdbecken vor, wie sie gerade an der Haager Straße in Altenerding entstanden sind, um dort trotz Hochwassergefahr ein neues Wohnbaugebiet in Angriff nehmen zu können.



Die BI würdigt, dass es nicht zuletzt dank ihrer Vorschläge gelungen sei, die Wuchtigkeit der Dämme zu reduzieren, teils um die Hälfte. Ebenso seien die Beckenvolumina hinter den Dämmen um 50 bis 75 Prozent reduziert worden. „Und das, obwohl es immer geheißen hat, ein Abrücken davon sei aus rechtlicher Sicht nicht möglich“, so der Vorsitzende.



Aus eben dieser Entwicklung leitet Auerweck weitere Verbesserungsmöglichkeiten ab. „Gerade durch das Abrücken von den ursprünglich absurd dimensionierten Volumina wurde aufgezeigt, wie geringfügige Änderungen an den entsprechenden Stellschrauben wirken. Es wurden völlig neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch einfache Änderungen die Rückhaltevolumina im Sinne der gesetzlich geforderten Minimalbelastung der Betroffenen reduziert werden können.“



Was die BI nicht nachvollziehen kann, ist die Ablehnung der vor ihr vorgeschlagenen weniger auffälligen Erdbecken: „Woher kommt diese Betrachtungsweise, dass ein 150 Meter langer Damm mit 3,50 Meter Höhe in der Landschaft schöner ist, als ein Erdbecken?“, fragt Auerweck mit Bezug auf die Bewertungskategorie Landschaftsbild. Im Fall des Wiesengrabes mutmaßt die BI gar, dass sich die Planer bewusst „verrechnet“ haben könnten, um ihren Damm durchzusetzen. Das Becken könne zudem auf städtischem Grund errichtet werden, würde also Privatbesitzer unberührt lassen.



Die BI erinnert auch an schon einmal in die Debatte eingebrachten Alternativlösungen: etwa Rigolentunnel sowie leistungsfähigere und vergrößerte Abflussrohre.



Besonders kritisch sieht die BI den südlich der Therme Erding geplanten Damm am Itzlinger Graben. Ihr schwant: Geht es hier auf Kosten der Grundeigentümer vor allem darum, ein Privatunternehmen zu schützen? Sie erinnert daran, dass die Therme den Graben damals einfach mit einem Parkplatz überbaut habe. Der entsprechende Bebauungsplan sei pikanterweise der einzige, der nicht im Internet öffentlich einsehbar sei. „Wurde vielleicht die Gefahrenstelle selbst von der Therme erzeugt und muss nun durch private Grundstückseigentümer gelöst werden?“, heißt es in dem Brief an die Stadträte. Erschwerend komme hinzu, dass das Ingenieurbüro eine Thermenerweiterung mit eingerechnet habe – zu Lasten privater Grundbesitzer.



Abschließend fordert die BI Gotz, den Stadtrat und das Rathaus auf, „die Diskussion um eine Weiterentwicklung der Lösungen mit uns fortzuführen. Eine Lösung im Konsens führt wesentlich schneller ans Ziel, als die überstürzte Einleitung des Planfeststellungsverfahrens und der damit verbundenen Eröffnung des Rechtszugs. Einen Versuch ist es allemal wert, die begonnene fruchtbare Zusammenarbeit fortzusetzen und diese nicht mit einem ungenügenden Ergebnis abzuwürgen.“

