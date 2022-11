Vor der WM: Gedämpfte Euphorie

Im WM-Fieber sind derzeit eigentlich nur die Kinder. Der Absatz von Panini-Sammelbildern läuft, verrät Hannelore Schranner vom Schreibwarenladen Gerstner in Wartenberg (o.). © Roland Albrecht

Vom WM-Fieber ist im Landkreis noch nicht viel zu spüren.

Erding - Unter anderem gibt es heuer so gut wie kein Public Viewing (wir berichteten). Und auch in den Geschäften ist die gedämpfte Euphorie spürbar. „Bisher habe ich noch kein einziges Trikot verkauft, und ich stehe oft an der Kasse“, sagt Birgit Futterknecht, Mitarbeiterin bei Sports Direct in Erding.



Jedoch sieht sie den umstrittenen Austragungsort Katar nicht als einzigen Grund für das zurückhaltende Kaufverhalten der Kundschaft: „Viele entscheiden sich gegen einen Kauf, wenn sie den Preis der Trikots sehen. Da spielt zurzeit einfach viel zusammen, allgemeine Krisen und die WM im Winter. Aktuell will halt jeder sparen.“ Auch von den angebotenen Deutschland-Fähnchen habe sie noch keine verkauft.



Etwas besser läuft es beim Sporthaus Gruber im Erdinger Gewandhaus. „Ein paar Verkäufe haben wir schon gehabt, vor allem Kindern gefallen die Trikots gut. Bei den Erwachsenen ist es immer verhaltener“, erklärt Maximilian Niedermair, Leiter der Abteilung Sport. „Ich glaube, die Euphorie kommt erst dann, wenn Deutschland die ersten Spiele gewinnt. Dann schaut die Sache vielleicht wieder ganz anders aus.“



Aber auch in seinem Geschäft macht sich der ungewohnte Zeitpunkt des Turniers bemerkbar: „Man spürt, dass die Euphorie im Vergleich zu früheren Weltmeisterschaften nicht so groß ist, weil sie im Winter stattfindet.“



In der Vergangenheit sei die Kundschaft oft erst vor dem ersten Spiel der Nationalmannschaft in den Laden gekommen. „Viele haben gesagt: Ich brauche jetzt noch schnell ein Trikot, weil ich heute zum Public Viewing gehe“, erzählt Niedermair. Diese fallen heuer aber zum Großteil aus. Und selbst wenn welche stattfinden, gibt es das Problem des Wetters: „Im Winter kann man draußen natürlich nicht mit einem T-Shirt rumlaufen.“



Das Gewandhaus habe aber bereits frühzeitig mit einer geringeren Nachfrage gerechnet. „Wir müssen schon immer ein halbes bis ganzes Jahr vorher einkaufen, und wir haben schon gewusst, dass es ein bisschen ruhiger wird, wenn die WM im Winter ist“, sagt Geschäftsführer Leopold Gruber.



Der Sportartikelanbieter Decathlon hat aufgrund des Austragungsorts seine Marketingstrategie angepasst, Artikel mit Bezug zur Weltmeisterschaft kann man aber trotzdem erwerben. „Wir haben uns bei Decathlon Deutschland dazu entschieden, die diesjährige Fußball-WM nicht proaktiv zu bewerben. Wir nehmen die öffentliche Kritik zum Austragungsort und den vor Ort herrschenden Bedingungen sehr ernst. Natürlich hat Decathlon tolle Fußballprodukte, die wir unseren Kundinnen und Kunden auch in unseren mehr als 80 Stores in Deutschland und im Onlineshop präsentieren. Doch von einem konkreten Bezug zur Fußball-WM sehen wir ab, um Haltung zu zeigen“, heißt es in einem offiziellen Statement von Unternehmenssprecherin Hanna Beck.



Auch beim Elektronikgeschäft „Technikwerker GmbH – Der Heuschneider“ in Dorfen erwartet Inhaber Stefan Tremmel keinen großen Ansturm der Kunden: „Ich glaube, wir haben nicht so einen anstrengenden WM-Zeitraum vor uns.“ Bei den jüngsten Turnieren habe der Laden immer viele große Bildschirme, Beamer und Leinwände fürs Public Viewing verliehen. „Das ist dieses Mal deutlich weniger. Man merkt, dass zum Beispiel die Wirte das heuer gar nicht oder nur sehr zurückhaltend machen“, sagt Tremmel. Dafür bestehe vermehrt Interesse am Streaming-Angebot der Telekom: „Da ist die Nachfrage schon gestiegen, denn wer alle Spiele sehen will, braucht Magenta TV.“



Unverändert scheint die Begeisterung der Kinder für Sticker und Sammelkarten zu sein. „Mir kommt es nicht so vor, als würde weniger gekauft werden. Wir haben auch schon ein paar Mal nachbestellt, die gehen schon gut weg“, sagt Hannelore Schranner vom Schreibwarenladen Gerstner in Wartenberg. Das Geschäft bietet ebenfalls kleine Fähnchen an. Ähnlich wie in den Sportläden seien diese aber noch Ladenhüter: „Am Anfang gehen diese Sachen noch nicht so gut weg, da kommt es darauf an, ob Deutschland im Turnier weit kommt“, sagt Schranner.

Lukas Christofori