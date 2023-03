Vorfahrt für heimische Lebensmittel

Von: Hans Moritz

Platz für Regionales ist in den Kantinen der Schulen, hier die am Korbinian-Aigner-Gymnasium. © Hans Moritz

Der Landkreis Erding geht bei der Förderung regionaler Produkte und nachhaltiger Wertschöpfungsketten den nächsten Schritt – mit dem ersten „Regionaltisch“ in ganz Oberbayern, wie das Landratsamt mitteilt.

Erding - Beteiligt waren das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding, die Bildungsregion Landkreis Erding, der Bereich Heimatagentur der Regierung von Oberbayern, die Landkreismarke „echt erding“, der Großhändler Epos Bio Partner sowie der Bauernverband. Landrat Martin Bayerstorfer hob laut der Mitteilung die Bedeutung regionaler Landwirtschaft hervor: „Nachhaltige, regionale Produktion ist aktiver Umweltschutz, schafft hiesige Wertschöpfungsketten und fördert eine gesunde, ausgewogene und dabei schmackhafte Ernährung.“



Konkretes Ziel ist nun, den Absatz regionaler Lebensmittel dort zu fördern, wo die öffentliche Hand dazu selbst in der Lage ist. So sind die Kommunen schon jetzt von der Staatsregierung aufgefordert, bis 2030 in eigenen Kantinen 50 Prozent regionale und/oder ökologisch erzeugte Lebensmittel zu verwenden. Schon jetzt hat sich der Landkreis nach den Worten von Behördensprecher Markus Hautmann verpflichtet, bei Ausschreibungen zur Verpflegung der Kantinen der landkreiseigenen Schulen einen 50-prozentigen regionalen Lebensmittelanteil festzulegen. Auch dem Klinikum Landkreis Erding werde die Verwendung regionaler Produkte empfohlen.



Die anwesenden Caterer und Kantinenbetreiber der weiterführenden Schulen sowie des Klinikums zeigten sich daran interessiert, ihre bisherige Verwendung von regionalen Lebensmitteln weiter zu erhöhen. So wurden etwa Möglichkeiten diskutiert, direkt mit den Erzeugern in Kontakt zu kommen. Gerade die Gemeinschaftsverpflegung biete einen willkommenen neuen Absatzmarkt für die Landwirtschaft zum beiderseitigen Vorteil von Produzent und Verbraucher.



Nach Erfahrung der Experten nimmt der Stellenwert regionaler Produkte bei Verbrauchern zu. Kurze Transport- und Arbeitswege schonten die Umwelt, zudem würden heimische Betriebe und Erzeuger gestärkt und sicherten damit Arbeitsplätze in direkter Umgebung, so das Fazit. „Um diese Entwicklung zu fördern, will der Regionaltisch Erding als Ideengeber wirken, Synergien aufzeigen und die beteiligten Partner noch stärker vernetzen“, teilt Hautmann mit. ham