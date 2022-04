Erding: Vorfreude aufs Schweden-Spektakel

Von: Wolfgang Krzizok

Keine Gnade: VR-Bank-Vorstand Johann Luber wurde von den Schweden aus der Bank gezerrt und auf die Kanone gebunden. Erst nach einer Lösegeldzahlung von einem Tragl Bier kam er wieder frei. © Wolfgang Krzizok

Erding - Noch sind es gut zwei Monate bis zur Premiere der Schwedenspiele in Erding. Doch die Laiendarsteller sind schon in der Stadt unterwegs, um für das Spektakel zu werben.

„Die Schweden kommen – bringt euch in Sicherheit!“ Laut schreiend lief eine Erdinger Bürgerin in die VR-Bank in der Zollnerstraße und wollte die Angestellten warnen. Doch es war schon zu spät. Eine Horde furchterregender Gestalten stürmte ins Geldinstitut, zerrte Bank-Vorstand Johann Luber nach draußen und band ihn mit dicken Stricken auf die Kanone. Erst gegen eine Lösegeldzahlung von einem Tragl Bier ließen sie ihn wieder frei und zogen weiter.

Die Schwedenspiele in Erding sind nun offiziell eröffnet. Nach 1978, 1991, 1996, 2003 und 2009 geht das Freiluftspektakel heuer zum sechsten Mal in der Erdinger Innenstadt über die Bühne, präsentiert von der Volksspielgruppe Altenerding. Ihr langjähriger Theaterchef Sepp Beil hatte 1978, anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Erding, die Idee zu diesem Schauspiel gehabt.

Obwohl die Aufführungen vor dem Schönen Turm erst Ende Juni beginnen, ist jetzt schon der Startschuss gefallen. Die Herzogstadt wird bis Ende Juli ganz im Zeichen der Schweden stehen, die während des 30-jährigen Krieges Erding dreimal niedergebrannt und unsägliches Leid über die Bevölkerung gebracht hatten. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine könnte der Bezug aktueller nicht sein. Kurios: Während damals die Schweden in Gelb-Blau die Täter waren, sind heute die Ukrainer – deren Landesfarben Gelb und Blau sind – die Opfer.

Es geht los: Die Schweden hatten sich am Grünen Markt getroffen, um sich den Platz für ihr künftiges Schwedenlager anzusehen. Dann zogen sie los in Richtung Innenstadt, wo sie ihre ersten Raubzüge starteten. © Wolfgang Krzizok

Am Gründonnerstag traf sich ein Teil der rund 150 Darsteller zum offiziellen Auftakt der Schwedenspiele am Grünen Markt, wo während der Festspielzeit das Schwedenlager aufgebaut ist, und zog in die Zollnerstraße. Dort wurde am nördlichen Giebel der VR-Bank ein 90 Quadratmeter großes Werbeplakat für die Schwedenspiele befestigt. Das Anbringen übernahm Künstler Harry Seeholzer, der das Plakat gestaltet hatte, persönlich. Danach wurde Irmi Klupp mit einer Hebebühne nach oben gefahren. Das Ehrenmitglied der Volksspielgruppe zerschmetterte nach einem Kanonenschuss eine Weißbierflasche an der Fassade und taufte den Schweden auf dem Plakat auf den Namen Erik.

Anschließend schwärmten die Laiendarsteller aus und verteilten in der Innenstadt Werbe-Flyer. Eine Schwedenhorde ging gleich auf Raubzug. Zuerst wurde die VR-Bank überfallen, danach zog die Gruppe laut grölend über den Grünen Markt zum Gewandhaus Gruber, wo Juniorchef Leopold Gruber auf die Kanone gebunden wurde und sich ebenfalls mit Bier freikaufen musste. Auch in den nächsten Wochen werden die Schweden durch Erding ziehen und ihr Unwesen treiben.

Die Freiluft-Aufführungen unter der Regie von Renate Eßbaumer und Manuela Schieder – die Technische Leitung hat Erich Peinelt – starten am Donnerstag, 23. Juni. Insgesamt 13 Mal wird das Stück bis zum Samstag, 23. Juli, gespielt, Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Alle Informationen rund um die Schwedenspiele findet man im Internet auf www.volksspielgruppe.de. Es gibt bereits Karten, diese können bei der Stadthalle Erding – auch online – gekauft werden.