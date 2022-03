Erding: Vorreiter auf kleinem ökologischen Fuß

Von: Hans Moritz

Teilen

Einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Erdinger Norden – hier ein Symbolbild, wie sie aussehen könnte – stimmte der Stadtrat einhellig zu. © Philipp SChulze/dpa

Die Stadt Erding will beim klimagerechten Bauen Vorbild sein, ohne sich vorab festlegen zu müssen. Wie, wird im Einzelfall beraten.

Erding – Die Stadt Erding wählt bei künftigen Neubauten und Sanierungen einen möglichst hohen ökologischen und klimafreundlichen Standard. Allerdings wird der Stadtrat über das Wie in jedem Einzelfall beraten, sich also nicht vorab auf ein bestimmtes Niveau festlegen. Zugleich beschloss das Gremium, im Norden Erdings einer großen Freiflächen-Photovoltaikanlage den Weg zu bereiten.

Bereits vor über zwei Jahren, noch vor der Kommunalwahl 2020, hatte die Stadtratsfraktion der Grünen beantragt, kommunale Neubauten nur noch im Passivhausstandard zu errichten, bei Sanierungen den strengen Standard zwischen KfW 40 und 55 einzuhalten, sowie kommunale Gebäude möglichst immer mit einer Solarstromanlage auszustatten, die mehr Energie produziert, als sie selbst verbrauchen („PlusEnergieStandard“). Nun wurde der Antrag final behandelt – und abgelehnt. Mit dem Kompromiss sind die Grünen dennoch zufrieden.

Bereits im November hatte sich der Stadtrat mit dem Thema befasst und dem Vortrag eines Bauphysikers gelauscht. Schon damals hatte OB Max Gotz (CSU) dafür plädiert, sich beim ökologischen und klimafreundlichen Bauen keine zu engen Fesseln anzulegen, sondern im Einzelfall zu entscheiden. Das Thema ging zurück in die Fraktionen. Nun fiel die Entscheidung – analog dem Kompromissvorschlag Gotz’.

Der berichtete, dass das Thema in der Fraktionsführerbesprechung kontrovers diskutiert worden sei, ohne einen Konsens gefunden zu haben. Allen sei jedoch klar gewesen, „dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und künftige Neubauten möglichst als Kraftwerk errichten sollten“. Wie das im Einzelfall realisiert werden kann, wird der Stadtrat aber auch künftig individuell entscheiden. Eine Festlegung, wie von den Grünen gefordert, fand keine Mehrheit.

Deren Fraktionssprecher Herbert Maier machte zwei Vorschläge, die einstimmig angenommen wurden. Kommunale Bauten sollen im Falle einer Neuerrichtung oder Sanierung so weit wie möglich klimaneutral betrieben werden können. Und bei der Wahl der Baumaterialien wird darauf geachtet, dass der ökologische Fußabdruck so klein wie möglich ausfällt.

In ihrem Antrag nahmen sich die Grünen den Landkreis zum Vorbild, der seit dem Bau der FOS/BOS 2009 sämtliche neuen Gebäude in Passivhaus-Bauweise erstellt und dabei auf die geringsten Gesamtkosten verweist, wenn man Bau, Betrieb und Auswirkungen auf die Umwelt über den Lebenszyklus betrachtet. Zudem verweist die Fraktion auf eine EU-Richtlinie, die bereits ab 2021, also schon vor einem Jahr, Neubauten nahezu auf dem Niveau von Null-Energie-Häusern vorschreibt. Öffentliche Gebäude sollen das bereits seit 2019 erfüllen.

Nun bekräftigte Gotz, sich nicht zu enge Fesseln anzulegen, allerdings bei jeder Neuvergabe einen möglichst hohen Energiestandard vorzugeben.

CSU-Fraktionssprecher Burkhard Köppen sah „den Spagat zwischen Planung beziehungsweise Umsetzbarkeit und dem, was wir politisch wollen“. Künftige städtische Gebäude sollten jedoch möglichst klimaneutral sein.

Sein FW-Kollege Johann Fehlberger erklärte, seine Fraktion würde so weit gehen, die Klimaneutralität festzuschreiben. Nur wenn die im Einzelfall nicht umsetzbar sei, müsse der Stadtrat entscheiden. Dem widersprach Gotz: „Aus dieser Verantwortung will ich den Stadtrat nicht entlassen.“ Eine Einzelfallberatung in den Gremien trage den Klimaschutzgedanken jedes Mal aufs Neue in die Bevölkerung. „Wir sollten da den Finger immer in die Wunde legen“, meinte der OB.

Stephan Treffler (ÖDP) gefiel der Kompromiss. „Es wird deutlich, dass wir an einem Strang ziehen.“ Der Beschluss erging einstimmig.

Zu diesem Konsens passte eine weitere einstimmige Entscheidung: Zwei private Bauherren dürfen an der Wartenberger Straße ganz im Osten von Langengeisling auf einer fast 47 000 Quadratmeter großen Fläche eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Bei dem Areal handelt es sich laut Gotz um eine nach dem Kiesabbau verfüllte Fläche von geringem ökologischen Wert. Dafür sollen nun ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan geändert werden (wir berichteten).

Maier erklärte, die Grünen- Fraktion werde zustimmen, nicht zuletzt, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien „viel zu zäh vorankommt – auch wegen Bedenkenträgern“. An sich favorisiere er PV-Anlagen auf Gebäuden und versiegelten Flächen. Hier könne er aber mitgehen, denn etwa der Anbau von Pflanzen für Strom aus Biogasanlagen verbrauche deutlich mehr Platz als eine PV-Anlage. Allerdings verlangte Maier, keine hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen heranzuziehen. Ideal sei eine Doppelnutzung – Landwirtschaft und Energiegewinnung. Gotz sprach im vorliegenden Fall von einer „tollen Gelegenheit“. Walter Koppe (Linke) mahnte an, PV-Anlagen etwa über Parkplätzen wie im West Erding Park zu errichten – einschließlich Stromtankstellen vor Ort. Das blieb undiskutiert.