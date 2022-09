Wahl zum Kreisbrandrat wird eine heiße Sache

Von: Hans Moritz

Wer wird Nachfolger von Kreisbrandrat Willi Vogl? Zwei Kandidaten treten zur Wahl an. © tm studios visuelle medien Gmbh

Im Katastrophenschutz des Landkreises Erding neigt sich eine Ära dem Ende entgegen.

Erding - Kreisbrandrat Willi Vogl aus Erding legt nach 24 Dienstjahren am 11. Mai 2023 sein Amt nieder – aus Altersgründen. Sein Nachfolger wird bereits am kommenden Dienstag gewählt. Und vor dieser Wahl im Rahmen einer Kommandanten-Dienstversammlung wabern Gerüchte.



Entgegen dieser Mutmaßungen wird Landrat Martin Bayerstorfer als Dienstherr zwei Kandidaten vorschlagen: Florian Pleiner aus Hohenpolding und Andreas Pröschkowitz aus Altenerding. Das kündigte er am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung an. „Es wird eine echte Wahl geben, mit zwei Bewerbern“, stellte Bayerstorfer klar, nachdem im Vorfeld kolportiert worden war, der Landrat werde nur Pleiner nominieren, der wie er aus Hohenpolding kommt. Diese Bewerbung war allerdings deutlich früher eingegangen als die seines Mitbewerbers. Pleiner hat einige Zeit in der Kreisverwaltung gearbeitet, im Katastrophenschutz. Mittlerweile ist er in der freien Wirtschaft. Auf der Führungsebene ist er Kreisbrandmeister für Taufkirchen und das Holzland.



Pröschkowitz ist Kreisbrandinspektor und derzeit Vogls Stellvertreter. Zudem arbeitet er in der Brandschutzdienststelle des Landkreises. Für ihn wie für die Stadt Erding ist er Gutachter in Sachen Brandschutz.



Ist der Kreisbrandrat erst einmal gewählt, obliegt es ausschließlich ihm, eine neue Kreisbrandinspektion zusammenzustellen. Aktuell bilden diese die drei Kreisbrandinspektoren Pröschkowitz, Lorenz Huber und Richard Obermaier, dazu 13 Kreisbrandmeister, die jeweils für ein bestimmtes Gebiet beziehungsweise einen Fachbereich zuständig sind.



Egal, wie die Wahl am Dienstag ausgeht, Vogl bleibt noch acht Monate im Amt, dann erst endet seine Amtszeit. Die Wahl wurde lediglich vorgezogen, um nicht wieder von Corona blockiert zu werden.



Vogl hat das höchste Feuerwehramt Ende der 90er Jahre von Alois Sinseder übernommen und bei Feuerwehren wie Ämtern einen exzellenten Ruf. Bis 2021 war er zudem bei der Werkfeuerwehr der TU München. ham