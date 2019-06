Politik aus der untersten Schublade

In Wahlkämpfen darf es auch mal rumpeln, aber ein gewisses Niveau sollte gewahrt bleiben. Das wurde diese Woche schmerzlich vermisst, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Gleich zweimal langte Erding Jetzt daneben. Was hat Fraktionsführer Hans Egger im Stadtrat geritten, einem Verein, der um einen Zuschuss bat, zu unterstellen, entweder sei er nicht gemeinnützig oder er verliere diesen Status bald – nur weil der einmal im Jahr gutes Geld verdient? Das grenzt ebenso an Rufschädigung wie die Einladung zu ihrem Stammtisch. Erding Jetzt brüstete sich als „einzige unbestechliche Gruppierung“ im Erdinger Stadtrat. Heißt das, die anderen sind korrupt? Das ist unterste Schublade.

Auch der Kreis-SPD scheint die Hitze zugesetzt zu haben. Die Idee, über die Realität in den Kindergärten zu reden, ist gut. Aber was bitte soll die dämliche Schlagzeile auf den Plakaten: „Und dann hat sie das Kind einfach am Klo vergessen“? Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Erzieher, die sich engagiert um das Wohl unserer Kinder kümmern.

***

Der Kreisbauerntag hat gezeigt, dass die Folgen des Volksbegehrens nur ein Teil des Ärgers der Landwirte sind. Sie schmerzt vor allem, dass sie in das Licht von Umweltzerstörern und Tierquälern gerückt werden. Zu Recht weisen sie darauf hin, dass zu Klimaschutz auch gehört, Lebensmittel vor Ort zu produzieren. Und eine intensive Bewirtschaftung sorgt dafür, dass Obst, Gemüse und Fleisch auch für Familien mit kleinem Geldbeutel erschwinglich sind. Die Forderung, endlich verbal abzurüsten, ist berechtigt. Um zu ermessen, welche Leistung die Bauern erbringen, muss man derzeit nur mit offenen Augen durchs Land fahren.