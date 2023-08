Erding: Waidmann-Infos und Wild-Schmankerl

9. Jagafest im Bauernhausmuseum trotzt schlechtem Wetter

Von Bernd Heinzinger schließen

Rund 100 Besucher feiern beim 9. Jagafest im Stadl des Bauerhausmuseums des Landkreises Erding. Das schlechte Wetter verdirbt ihnen nicht die Stimmung.

Erding – Mit Petrus war der Kreisjagdverband (KJV) nicht im Bunde, denn pünktlich zum Beginn des 9. Erdinger Jagafests auf dem Areal des Bauernhofmuseums begann das große Gewitter. Ein Abbruch der Veranstaltung stand aber nicht zur Debatte. Schnell wurden die Biertische in den Stadl gebracht, wo sich trotz der meteorologischen Widrigkeiten eine schöne Feier entwickelte.

Zur Begrüßung spielten die Jagdhornbläser auf, und KJV- Vorsitzender freute sich: „Sie sind ein Beweis dafür, dass wir ebenfalls sehr um die Kultur bemüht sind.“ Immerhin darf sich die Bläsergruppe Kulturpreisträger des Landkreises Erding nennen. Das Hauptanliegen des Festes war, dass Jäger und Nichtjäger miteinander ins Gespräch kommen. Zwei Drittel der rund 100 Besucher haben normalerweise nichts mit der Jagd zu tun. Das freute Schreder: „Heute geht es darum, dass sie uns einmal kennenlernen.“

Es kamen viele Fragen auf. Eine lautete: „Was ist zu tun, wenn ich ein Reh auf der Straße anfahre?“ Nach dem Absichern der Unfallstelle müsse man die 110 wählen, erklärte Schreder: „Nach der genauen Ortsbeschreibung wird sofort der zuständige Revierinhaber informiert.“ Dieser sei immer erreichbar und komme dann an die Unfallstelle. Im Landkreis gibt es 110 Jagdreviere. Die Jäger müssen sich dort an einen behördlich gestellten Abschlussplan halten, ansonsten drohen Ordnungsstrafen, so Schreder. Wie hoch die Quote ist, darüber gebe es vorab konstruktive Diskussionen zwischen Vertretern der Jagd, Landwirtschaft und Waldbesitzer: „Wir finden hier aber stets einen Konsens für die Belange aller“, lobte Schreder.

+ Nicht bewegen – egal, was passiert: Folgsam präsentierten sich die Jagdhunde bei der Vorführung im Freien. © Bernd Heinzinger

Gerne hätte der KJV beim Jagafest auch sein Umweltmobil geöffnet. Im Inneren warteten Präparate und Felle vieler heimischer Wildtierarten – vom Biber- oder Rehfell über einen Sauschädel oder ein Hirschgeweih bis hin zum Bussard-Präparat. Leider verhinderte der Regen eine Öffnung, denn die rund 100 Exemplare dürfen unter keinen Umständen nass werden.

Keine Probleme mit dem Regen hatten die Jagdhunde, die sich für ihre Vorführung auf dem Rasen im hinteren Bereich des Museumsareals versammelt hatten. Alle gehören zum Grundgehorsams-kurs von Angie Zieglmann. Seit März treffen sie sich einmal die Woche bei Wind und Wetter, trainieren verschiedenste Aufgaben und stehen kurz vor ihrer Abschlussprüfung. Eindrucksvoll zeigten die aufmerksamen Vierbeiner vom Dackel bis zum Deutsch Drahthaar, dass sie exakt den Anweisungen ihres Herrchens beziehungsweise Frauchens gehorchen.

Im Stadl wartete auf die Besucher Kulinarisches aus der Region. Käsegriller vom heimischen Reh oder Fleischpflanzerl von der Wildsau, alles stammt von den hiesigen Jägern. Schreder betonte, dass viele Metzgereien im Landkreis mit dem KJV zusammenarbeiten und die Spezialitäten verkaufen. Gestärkt und mit zünftiger Blasmusik als Untermalung setzten die Besucher ihre Gespräche fort. Sie informierten sich bei den Experten genauestens über die Jagd – ganz nach dem Geschmack des KJV.