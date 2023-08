Waldbrandjäger in luftiger Höhe: So arbeiten speziell ausgebildete Luftbeobachter

Aus dem Flieger heraus halten Pilot Axel Dwyer (r.) und Luftbeobachter Ralph Kreitz bei einem Einsatzflug der Luftrettungsstaffel Erding Ausschau nach Waldbränden. © Ralph Kreitz

So arbeiten speziell ausgebildete Luftbeobachter – Im Cockpit wird’s über 50 Grad heiß

Erding – Kanada, Rhodos, Teneriffa: In den vergangenen Tagen und Wochen wüteten vielerorts Waldbrände – und tun es zum Teil noch. Auch in Oberbayern nehmen Wetterextreme mit sehr trockenen Perioden immer stärker zu. Das hält Forstverwaltung, Feuerwehr und Katastrophenschutz in Atem. Um verheerende Brände zu vermeiden oder früh genug bekämpfen zu können, sind speziell ausgebildete Luftbeobachter unterwegs, die Waldbrandprävention aus dem Flugzeug betreiben.

Im fünfstufigen Waldbrandgefahrendindex des Deutschen Wetterdienstes rutschen der Kreis Erding und seine Nachbarlandkreise immer öfter in die höchsten Warnstufen 4 oder 5. „Diese hohe Waldbrandgefahr tritt bereits im März und April auf, wenn über den Winter auf Freiflächen im Wald abgestorbenes Gras und Kräuter liegt, wie zum Beispiel auf jungen Forstkulturflächen mit neu gepflanzten Bäumchen“, erklärt Forstrevierleiter Ralph Kreitz vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding in einer Pressemitteilung.

Schon ein Funke einer weggeworfenen Zigarette reiche dann aus, um einen großen Flächenbrand auszulösen. Weitere Gefahrenquellen seien heiße Fahrzeug-Katalysatoren, Müll, Unrat, Gartenabfälle und das offene Grillen oder Verbrennen von Hiebresten nach der Holzernte.

Wenn es dann im Wald brennt, muss es schnell gehen: „Bei einem gemeldeten Feuer reicht es nicht aus, mehrere Tanklöschfahrzeuge zum Brandort zu schicken“, so Kreisbrandrat Florian Pleiner. „Wir müssen uns in solch einem Fall darauf einstellen, dass in einem Großteil der Wälder des Landkreises keine direkte Zufahrt zum Brandort möglich ist, da es nicht so viele geeignete Forststraßen in den Privatwäldern gibt.“ Das treffe auf 70 bis 80 Prozent der Waldflächen im Landkreis zu.

Wie Waldbrände typisch aussehen, wenn sie noch in der Entstehungsphase sind, zeigt das aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach in der Oberpfalz. © Jürgen Ehrensberger

„Aus diesem Grund gibt es eine spezielle Arbeitsgruppe für Wald- und Vegetationsbrände, die bestehende Fachinformationen, die notwendigen Geräte und das taktische Vorgehen für die Situation im Landkreis bewertet und anschließend die entsprechenden Maßnahmen einleiten kann“, so Pleiner.

Um eine solche Katastrophe zu verhindern, komme der Brandprävention eine große Bedeutung zu. Für die Früherkennung seien in Bayern seit 1968 in jeder Waldbrandsaison flächendeckend die Vereinsflugzeuge der Luftrettungsstaffel Bayern unterwegs. Ab Waldbrandgefahrenstufe 4 würden von der Regierung von Oberbayern Überwachungsflüge angeordnet – täglich, auch an Feiertagen und Wochenenden.

An Bord befindet sich laut AELF ein speziell ausgebildeter Luftbeobachter. Dies seien Mitarbeiter der Bayerischen Forstverwaltung, der Bayerischen Staatsforsten, von Katastrophenschutz, Feuerwehr oder Polizei sowie ein ehrenamtlicher Pilot der Luftrettungsstaffel. So könnten Waldbrände anhand der Rauchentwicklung frühzeitig geortet und mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehren gelöscht werden.

„In Bayern gibt es 38 Luftrettungsstützpunkte, davon acht in Oberbayern“, erläutert Gerolf Schmidl, Stützpunktleiter auf dem Fliegerhorst Erding. „Leider ist der Stützpunkt 104 durch die aktuellen Entwicklungen in Erding derzeit gefährdet und der Betrieb für die Überwachungsflüge stark eingeschränkt“, so Schmidl.

„Während die meisten Menschen Schutz vor der Hitze suchen, geht für uns die Arbeit los“, so Kreitz, einer der sieben Luftbeobachter der Luftrettungsstaffel Erding: „Bei den Vorbereitungsarbeiten auf dem Rollfeld eines Flugplatzes entstehen im Cockpit Temperaturen von über 50 Grad Celsius. Mensch und Maschine kommen da an ihre Grenzen.“ Für diese Extremsituationen seien Pilot und Beobachter jedoch geschult.

Die Luftrettungsstaffel Erding fliege ihr zugeteiltes Beobachtungsgebiet mit einer Fläche von rund 2000 Quadratkilometern ab. Dazu gehören Teile der Landkreise Erding, Ebersberg und Rosenheim bis hinein in die Alpen zum Grenzgebiet Österreich und zurück über Teile des Landkreises Mühldorf.

„Bei schönem Wetter kann man 30 bis 40 Kilometer weit schauen. Eine aufsteigende Rauchsäule ist dann schon aus großer Entfernung gut zu erkennen“, so Kreitz. Bei einer circa zehn Kilometer entfernten und verdächtig wirkenden Rauchentwicklung könne man mit dem Flieger innerhalb von drei Minuten über dem Brandort sein. „Wir nehmen dann über Funk mit der zuständigen Rettungsleitstelle beziehungsweise den Einsatzkräften Kontakt auf, geben die aus der Luft erkennbare Situation durch und führen die Löschkräfte zur Waldfläche.“

Auch wenn nicht bei jedem Flug ein Wald- oder Feldbrand geortet werde, gebe es auch Staus auf Autobahnen zu melden, zudem leiste man Unterstützung aus der Luft bei Haus- und Flächenbränden oder die Dokumentation von schweren Unfällen. „Von oben können wir auch Borkenkäferbefall festhalten und die zuständige Forstverwaltung über die Lage der Käfernester informieren“, fügt der Forstmann hinzu.

red/vam