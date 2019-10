Waldohreule wird in Erding heimisch

Waldohreulen leben eigentlich an Waldrändern. Doch seit fünf Jahren werden sie auch im Erdinger Stadtgebiet gesichtet.

Erding–Vor etwa fünf Jahren sind das erste Mal Waldohreulen im Erdinger Stadtgebiet beobachtet worden. Zu Hause fühlen sich die Vögel zwar an Waldrändern, die genug offenes Gelände zur Jagd bieten, doch diese Rückzugsflächen werden immer weniger.

Wenn der Lebensraum von Tieren zerstört wird, stehen sie meist vor zwei Möglichkeiten: Sie sterben aus oder sie passen sich an die neuen Umstände an. „Survival of the fittest“ nennt das Charles Darwin – so funktioniert im Grunde die Evolution. Über einen längeren Zeitraum werden die Tiere zu neuen Arten. Und so kommt es auch zustande, dass Waldohreulen überall in Mitteleuropa zunehmend in Städten auftauchen. Insbesondere wenn landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Nähe sind – jetzt auch in Erding.

Vier Brutstätten mitten in der Stadt

„In Erding gab es dieses Jahr vier bekannte Brutstätten“, berichtet Uschi Schmidt-Hoensdorf, Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz in Erding (LBV): „Mitten in der Stadt, in relativ dichten Siedlungsgebieten.“ Mittlerweile sei es sogar die Regel, dass die Vögel im Stadtgebiet brüten, „seit zwei bis drei Jahren. Der Eulenbestand hat sich wesentlich vermehrt.“

Zum Brüten würden sich die Tiere alte und hohe Bäume suchen. Von drei bis fünf Küken komme die Mehrzahl durch, weiß die hauptberufliche Rechtsanwältin. Und genau das kann zu genervten Anwohnern führen: „Die Tiere sind nachtaktiv und sehr laut. Sie markieren ihr Revier mit Gesängen, und das kann vor allem im Sommer, wenn man bei offenem Fenster schläft, stören.“ Dafür hat Schmidt-Hoensdorf Verständnis, wünscht sich dasselbe aber auch von den genervten Anwohnern: „Die Welt gehört nicht nur uns. Wir müssen sie teilen.“

Mäuse und Singvögel auf dem Speiseplan

Eine der Brutstätten befindet sich in der Nähe der Berufsschule. Die freien Flächen am nördlichen Stadtrand bei Siglfing bieten dem Muttertier offenbar genug Beute. Schmidt-Hoensdorf erklärt: „Sie ernähren sich meist von Mäusen und manchmal auch von Singvögeln.“ Problematisch seien Winter mit hohem Schnee, der die Eulen bei der Nagetiersuche störe.

Das für die Brut angelegte Nest besteht etwa acht Wochen. „In den ersten 20 Tagen können die Küken das Nest nicht verlassen. Danach fangen sie an, klettern, fliegen und jagen zu lernen“, erzählt die LBV-Kreisvorsitzende.

Nach dem achtwöchigen Training seien die Küken auf sich allein gestellt und „suchen sich eigene Lebensräume“. Vermutlich erneut im Stadtgebiet. Denn „die Verwandlung der Waldohreule zur Stadtohreule kann nach fünf Jahren wohl als vollzogen angesehen werden“, ist sich Schmidt-Hoensdorf sicher.

Mayls Majurani