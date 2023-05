Walter Spitzer feiert 90. Geburtstag: Vom Schneider zum Brandmeister

Von: Bernd Heinzinger

Über viele Gratulationen freute sich Walter Spitzer (Mitte): Enkelin Karin Glück, Enkel Wolfgang Glück, Tochter Waltraud Baumgartner, OB Max Gotz, Landrat Martin Bayerstorfer, Schwiegertochter Ricky Spitzer, Sohn Walter Spitzer jun. und Tochter Margit Kristmann (v. l.). Nicht im Bild: Tochter Evelyn Glück. © Bernd Heinzinge

Walter Spitzer hat ein vielseitiges Arbeitsleben hinter sich. 50 Jahre lang war er zudem Chef der Siedlervereinigung Erding I. Jetzt feierte er 90. Geburtstag.

Erding – Beruf, Familie und die Siedlervereinigung I in Erding: In seinem langen Leben gab es für Walter Spitzer drei wichtige Bausteine. Jetzt feierte der Senior seinen 90. Geburtstag in den eigenen vier Wänden, und neben der Familie gratulierten auch Landrat Martin Bayerstorfer und OB Max Gotz. Das Stadtoberhaupt dankte dem Jubilar dabei für dessen jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement.

Walter Spitzer kam 1933 als ältestes von neun Geschwistern in Klettham, das damals zu Altenerding gehörte, zur Welt. Bald erfolgte der Umzug nach Erding, wo der Jubilar die Schule besuchte, jedenfalls bis zur sechsten Klasse. Wie damals üblich, begann er als Bub bereits, neben der Schule auf einem Bauernhof zu arbeiten und wechselte daher nach Niederding. Aus beruflichen Gründen ging es 1947 nach Au in der Hallertau, wo er bei seinem Onkel eine Schneiderlehre startete. Nach dem erfolgreichen Abschluss bekam der Jubilar 1951 ein Angebot aus dem Erdinger Fliegerhorst, dort als Schneider zu arbeiten: „Das machte ich bis zur großen Truppenverlegung.“ Weil sein Beruf anschließend nicht mehr gefragt war, kam Walter Spitzer erst bei der Polizei unter, ehe er 1955 einen Job bei der Flugplatzfeuerwehr fand. Durch Fort- und Ausbildungen stieg der heute 90-Jährige bis zum Brandmeister auf, wie er stolz erzählt.

Privat fand der Jubilar das große Glück mit seiner Frau Mathilde. Exakt 67 Jahre, neun Monate und zehn Tage dauerte die Ehe, bis seine Liebste im vergangenen Jahr leider verstarb. Die vier Kinder Evelyn, Margarete, Waltraud und Walter jun. sowie mittlerweile sieben Enkel sorgen aber immer noch dafür, dass im Haushalt was los ist. Walter Spitzer kann dazu immer auf deren Unterstützung zählen.

Großes ehrenamtliches Engagement zeigte der Jubilar bei der Siedlervereinigung Erding I. Nach dem Tod des damaligen Vorsitzenden drohte im Jahr 1962 die Vereinsauflösung, Walter Spitzer übernahm spontan: „Mein Bestreben lautete, den Verein am Leben zu halten“, sagt er und baute diese in seinen insgesamt 50 Jahren an der Spitze sogar noch aus. Heute ist er Ehrenmitglied und schaut immer noch gern vorbei.

Was ist das Geheimnis für sein langes Leben? Der eine oder andere Kaffee am Tag darf es gerne sein, sagt Walter Spitzer lachend. Und abends mixt er sich gerne einen oder zwei leckere Cocktails.