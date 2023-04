„Erding war für ihn einfach alles“ – Trauer um den ehemaligen Stadtmarketing-Leiter Günther Pech (67)

Nachruf

Von Gabi Zierz

Sein Beruf war für ihn Berufung: Mit Leidenschaft und großem Ideenreichtum leitete Günther Pech 20 Jahre lang das Stadtmarketing Erdings. Er warb auf unzähligen Messen für seine Stadt als Tourismusziel, baute die Interessengemeinschaft Ardeo mit auf. Jetzt ist der gebürtige Mainburger im Alter von 67 Jahren verstorben. Nur eineinhalb Jahre nach seinem Renteneintritt erlag er einer schweren Krebserkrankung.

Erding/Reichenkirchen – „Erding war für ihn einfach alles“, sagt seine Witwe Edith Pech. Mit ihr und den beiden Töchtern Julia und Miriam, den Enkeln und Verwandten trauern viele Freunde und Wegbegleiter.

Günther Pech ist bei Hopfenbauern in der Hallertau aufgewachsen. Seine Eltern hatten nach dem Krieg aus Böhmen flüchten müssen und dort eine neue Heimat gefunden. Später zog die Familie mit den beiden Söhnen Günther und Reiner nach Erding in die Freisinger Siedlung. Günther Pech verpflichtete sich nach der Schule acht Jahre bei der Bundeswehr, machte dort eine kaufmännische Ausbildung.

Anschließend arbeitete er in München, dann im Gewandhaus Gruber. Seit 1995 war er für die Stadt Erding tätig, die ersten acht Jahre als Pressesprecher, ab Ende 2003 als Leiter von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Berufsbegleitend schloss er noch ein Studium für City- und Regionalmanagement ab. Dafür fuhr er freitags und samstags bis nach Ingolstadt.

Der Sonntag gehörte der Familie

Da war Günther Pech schon 40 Jahre alt und lebte mit Ehefrau Edith und den Töchtern Julia (heute 38) und Miriam (36) in Reichenkirchen. „Die Kinder wussten, dass der Papa viel arbeitet. Dafür war er am Sonntag nur für die Familie da“, sagt seine Witwe. Es wurde viel gespielt und gebaut. „Das ganze Wohnzimmer war voller Duplo- und Lego-Steine.“

Als Elternbeirat begleitete er seine Töchter ins Schullandheim. Später holte er sie auch gerne von Partys ab – und blieb selbst noch kurz auf einen Ratsch da. Außerdem engagierte er sich bei der SG Reichenkirchen als Trainer für Kinderturnen, Fußball und Damengymnastik. Letztere endete immer in einem lustigen Beisammensein im Café Härtl.

Seit 1979 waren Edith und Günther Pech verheiratet. Drei Jahre zuvor hatten sie sich in einer Erdinger Disco kennen gelernt. Gemeinsam bauten sie später ein Haus in Reichenkirchen und schufen sich dort ihr Refugium. „Wir haben uns gegenseitig begeistern können“, sagt Edith Pech. Sei es beim Hausbau, im Garten, beim Tanzen oder bei der Musik. Die beiden tanzten leidenschaftlich gerne im Boogie Club der Tanzwelt Erding.

Auch das Singen machte ihm große Freude. So war Günther Pech Gründungsmitglied des Seemannschors und im Singkreis Erdinger Moos aktiv. Auch der Volksspielgruppe Altenerding gehörte er an und spielte bei „Titanic“, „Adele Spitzeder“ und den Schwedenspielen mit. Ende der 1970er Jahre hatte er auch selbst eine Band, erinnert sich seine Ehefrau. Er war natürlich der Sänger.

Musik wird auch bei der Beerdigung eine Rolle spielen. Günther Pech hat sie mit seiner Familie noch planen können. Es wird ein Lied seiner Lieblingsband CCR erklingen. Deren Leadsänger John Fogerty hat er sehr bewundert und sich kaum ein Konzert entgehen lassen, gemeinsam mit Frau und Töchtern. Bei Konzerten in Dublin und Hamburg traf er John Fogerty und dessen Familie sogar persönlich.

Familie Pech ist gerne an die Ost- und Nordsee gereist – und nach Großbritannien, wo gute Freunde leben. Auf Flüge verzichtete Edith Pech lieber, denn: „Ich bin äußerst reisekrank.“ Sie ist dankbar, „dass Günther beruflich einen Großteil seines Reisehungers stillen konnte“. So hat er auf seinen Dienstreisen mit dem Tourismusverband Island, Südafrika, Griechenland, die baltischen Staaten, Kiew und Moskau gesehen. „Er hat Erding bekannt gemacht“, sagen seine Töchter. „Und er hatte nie Berührungsängste mit Obrigkeiten oder Institutionen und fand deshalb immer Unterstützer und Sponsoren für seine Vorhaben“, betont seine Witwe.

Dunkles Weißbier, gerne ungekühlt

Neben seiner Kreativität war Günther Pech für seinen Humor bekannt. Im Freundeskreis oder bei Nachbarschaftsfesten – immer fiel ihm das Passende ein. Legendär sind auch die Pink Elephants, die jeden runden Geburtstag der Freunde mit einem Sketch begleiteten.

Bei allen Leidenschaften: die größte galt seiner Familie. Die vier Enkel Leopold (12), Samuel (8), Magdalena (7) und Ferdinand (4) waren sein ganzer Stolz. Auch sie bauten mit dem „coolen Opa“ stundenlang Lego- und Duplo-Steine. Und die beiden Schwiegersöhne Florian und Christian genossen so manches dunkle Weißbier mit ihm. Ungekühlt, so trank es Günther Pech am liebsten.

Ein halbes Jahr vor dem Ruhestand erhielt er die Krebsdiagnose. Er kämpfte optimistisch gegen die schwere Erkrankung an und galt ein Jahr als krebsfrei. Er konnte wieder Sport treiben und mit den Enkeln in Urlaub fahren. Doch im vergangenen Herbst kehrte der Krebs mit voller Wucht zurück. In dieser schweren Zeit fühlte sich die Familie von der Onkologie, der Psychoonkologie, dem Palliativ Team und dem Klinikum Erding bestens betreut. Dank ihnen konnte sie auch seinen letzten Wunsch erfüllen: Günther Pech konnte daheim sterben.

Beerdigung

Die Trauerfeier für Günther Pech findet am Gründonnerstag, 6. April, um 10 Uhr im städtischen Parkfriedhof an der Itzlinger Straße in Erding statt. Anschließend wird seine Urne unter einer Linde beigesetzt.