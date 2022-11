Warnstreik der IG Metall legt MTU im Fliegerhorst lahm

Von: Hans Moritz

Rund 100 Mitarbeiter, und damit so gut wie die komplette Belegschaft, haben am Donnerstagmorgen die MTU im Erdinger Fliegerhorst bestreikt. © IG Metall

Nichts geht mehr, hieß es am Donnerstagmorgen beim Erdinger Werk des Luftfahrt- und Maschinenbaukonzerns MTU auf dem Gelände des Fliegerhorsts.

Erding - Die IG Metall hatte zum Warnstreik aufgerufen, nahezu alle der rund 100 zivilen Beschäftigten schlossen sich an. Von 8 bis 9 Uhr legten sie ihre Arbeit nieder. Dies berichtet Daniele Frijia von der IG Metall. Nur die gut zwei Dutzend in der Kooperation mit der Bundeswehr beschäftigten Soldaten sowie die Führungskräfte blieben außen vor.



Und warum der Arbeitskampf, zu dem die Gewerkschaft in diesen Tagen in zahlreichen Betrieben aufruft? „Ganz konkret geht es um acht Prozent mehr regelmäßiges Entgelt“, erklärt Frijia, der nicht nur Kassier bei der IG Metall in München ist, sondern auch als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der MTU AG sitzt. „In den vorherigen Tarifrunden haben wir viel für Work-Life-Balance und Arbeitsplatzsicherheit der Beschäftigten herausgeholt. Jetzt fokussieren wir uns auf mehr monatliches Entgelt.“



Die Metall- und Elektroindustrie sei „robust“. Die Gewinne und Dividendenzahlungen seien der Beweis dafür. „Keine Kennzahl deutet darauf hin, dass wir vor einer Katastrophe stehen. Es sind keine einfachen Zeiten, aber es sind keine Zeiten, die eine Nullrunde rechtfertigen“, so Frijia zu unserer Zeitung.



Und Bernd Holmburger, Betriebsrat im Erdinger Werk, weist darauf hin: „Wir halten hier die Wehrfähigkeit der Luftwaffe aufrecht. Dafür haben wir eine Lohnerhöhung definitiv verdient.“



Sein Kollege Thomas Stocker sekundiert: „Die bisherigen Angebote sind de facto eine Nullrunde und eine absolute Frechheit. Eine Einmalzahlung für eine Laufzeit von 30 Monaten ist nicht tragbar.“ Diese Tarifrunde sei anders, „für viele von uns ist sie existenziell wichtig, um auch die nächsten Monate unseren Lebensunterhalt bezahlen zu können“.



MTU-Betriebsratschef Josef Mailer ist überzeugt: „Die MTU wird 2022 ihre Ziele wieder deutlich übertreffen und kann sich deshalb eine achtprozentige Lohnerhöhung leisten.“ ham