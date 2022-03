Warteraum Asyl: Es ist für immer aus

Endgültige Schließung – Keine Nutzung für Ukraine-Flüchtlinge

Nach gut dreijährigem Leerstand ist der Warteraum Asyl endgültig geschlossen – und das mitten in einer Zeit, in der täglich Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland ankommen.

Erding - Dennoch ist eine Reaktivierung nicht geplant. Das teilten mehrere Bundesbehörden auf Anfrage unserer Zeitung mit.



Der Warteraum Asyl war im Herbst 2015 auf Betreiben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in einigen Flugzeughallen (Sheltern) an der Startbahn des Fliegerhorstes geschaffen worden. Später kamen zahlreiche Leichtbauhallen hinzu. Genutzt wurden sie zunächst bis 2016. Über 100 000 Flüchtlinge, die großteils über die Balkanroute nach Deutschland gekommen waren, wurden hier für bis zu drei Tage untergebracht, ehe sie auf das gesamte Bundesgebiet verteilt wurden.



Nach einem längeren Leerstand wurde der Betrieb in Camp Shelterschleife wieder aufgenommen. Vor allem im Jahr 2019 kamen Flüchtlinge aus den Hotspots in Griechenland hierher, um wiederum auf Deutschland aufgeteilt zu werden. Danach ging das Camp erneut in den Stand-by-Betrieb, weil deutlich weniger Flüchtlinge unter anderem aus Syrien und Afghanistan ankamen.



Im Frühjahr 2020 richtete der Landkreis Erding auf Betreiben der Regierung von Oberbayern ein Hilfskrankenhaus mit über 100 Plätzen zur Nachsorge von Covid-Patienten in der ersten Pandemiewelle ein. Allerdings ging die Notklinik nie in Betrieb und wurde letztlich noch im selben Jahr wieder zurückgebaut.



Nun ist das endgültige Aus von Camp Shelterschleife besiegelt. Bereits zum Jahresende 2021 hat sich das Bamf hier zurückgezogen, berichtet dessen Sprecher Christoph Sander. Das bestätigt Thorsten Grützner, Sprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima): „Die Außerbetriebnahme erfolgte zum 31. Dezember.“



Dies begründet die Bima auch mit der Entscheidung von Bundeswehr und Bundesverteidigungsministerium, den Fliegerhorst Ende 2024 aufzugeben. Zu diesem Zeitpunkt wird das 365 Hektar große Gelände in die Zuständigkeit der Bima übergehen, die es dann verwerten wird. Bekanntlich hat die Stadt Erding Interesse, einen Großteil der Flächen für einen neuen Stadtteil zu erwerben.



Derzeit ist nach Recherchen unserer Zeitung nicht geplant, die Infrastruktur zur Unterbringung von Ukraine-Geflüchteten zu nutzen. Wolfgang Rupp, Sprecher der Regierung von Oberbayern, stellt dazu nur fest, man habe derzeit für den Warteraum Asyl „keine Nutzungspläne“.



Ein Sprecher der Bundeswehr teilt mit, dass man noch kein Amtshilfeersuchen erhalten habe. Er weist vorsorglich darauf hin, dass die Möglichkeiten der Streitkräfte wegen der Corona-Amtshilfe und des Krieges in der Ukraine „limitiert sind“.



Die Entscheidung sorgt für Verwunderung, denn in München müssen täglich neue Schlafplätze für Ukrainer in Hallen geschaffen werden. Und auch im Landkreis stellt man sich darauf ein, wieder eine Turnhalle zu belegen. Landrat Martin Bayerstorfer erklärt: „In erster Linie wollen wir Flüchtlinge in Wohnungen unterbringen. Aber der Warteraum wäre im Notfall durchaus eine Immobilie, die wir uns vorstellen könnten.“ Dort wurde unter anderem eine große Anzahl an Betten eingelagert. Mieter ist nach wie vor das Bamf.

