Lehrreicher Protest gegen die Bundesregierung

Von: Hans Moritz

So idyllisch und sauber kann Energiegewinnung sein: die Kunstmühle zur Obermühle an der Sempt in der Altstadt. Seit über 100 Jahren wird hier Strom erzeugt. Jetzt kommen bedrohliche Signale aus der Politik. © Josef Pointner

Weiß die Bevölkerung die Wasserkraft mehr zu schätzen als die große Politik? Die Klein-Kraftwerke machen am Sonntag auf eine große Gefahr aufmerksam - mit einem Tag der offenen Tür.

Erding - Erding ist ein Wasserkraft-Landkreis, nicht nur wegen der Turbinen im Mittleren Isarkanal. Darüber hinaus gibt es mehrere kleinere, privat betriebene Kraftwerke, etwa entlang der Sempt. Einige von ihnen öffnen an diesem Sonntag ihre Tore und präsentieren sich der Öffentlichkeit. Zwischen 11 und 16 Uhr gibt es zu jeder vollen Stunde eine Führung, bei der Interessierte geschichtliche Hintergründe sowie die Verbindung zwischen Natur und Technik kennen lernen können.



Diese Öffnung nutzen die Betreiber auch zu einem – lehrreichen – Protest. Denn bekanntlich soll das Erneuerbare-Energien-Gesetz im nächsten Jahr geändert werden. Der Entwurf sieht nach Auffassung der Betreiber drastische Verschlechterungen für kleinere Anlagen bis zu 500 Kilowatt vor. „Sollten die Pläne so umgesetzt werden, steht die Existenz vieler kleiner Betriebe auf dem Spiel“, erklärt Josef Pointner, Organisator vor Ort und Eigentümer der Kunstmühle zur Obermühle von 1920 an der Sempt in der Altstadt. Und das in Zeiten, in denen um jede Kilowattstunde gerungen wird.



Nicht nur Pointner macht beim Tag der offenen Tür mit. Treffpunkt ist am Mühlgraben 7 (vor dem Café Stärkl’s). In Eichenkofen kann das Wasserkraftwerk der ehemaligen Getreidemühle der Familie Aigner mit naturnaher Fischtreppe besichtigt werden. Treffpunkt für die Führungen ist die Geislinger Straße 10.



Bei Familie Baierl in Altham wird Strom durch eine Archimedische Schraube, eine Wasserschnecke, und eine Francis-Turbine erzeugt. Treffpunkt ist hier die Geislinger Straße 44. Bereits in den 1930er Jahren wurden hier mit dem Strom der Turbinengeneratoren Batterien geladen. Auch das E-Werk Schweiger in Schwaigermoos macht von 10 bis 15 Uhr mit.



Hinter der Aktion stehen die Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern und der Landesverband Wasserkraftwerke in Bayern. Weitere Infos unter www.wasserkaft-bayern.de. ham