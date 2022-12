Erding: Weihnachtsklänge in der Stadtpfarrkirche

Erstrahlt in neuem Glanz: Die Rieger-Orgel in der Erdinger Stadtpfarrkirche.

Rieger-Orgel frisch restauriert

Vielfältig ist das Programm, das Kirchenmusiker Georg Rothenaicher für die Festgottesdienste an Weihnachten in der Stadtpfarrkirche Erding zusammengestellt hat.

Erding - Pünktlich zu den Feiertagen ist auch die Revision der Rieger-Orgel abgeschlossen und das beeindruckende Instrument erstrahlt in neuem Glanz. Am Samstag, 24. Dezember, führt der Bambinichor zur Kindermette um 16 Uhr ein Krippenspiel auf. Um 23 Uhr spielen die Johannesbläser Weihnachtslieder während der Christmette. Im Hochamt am 25. Dezember um 9 Uhr singt der Große Chor der Stadtpfarrkirche, begleitet vom Orchester der Stadtpfarrkirche, Franz Schuberts Messe in G-Dur. Zudem ist das traditionelle „Transeamus“ von Josef Schnabel zu hören. Als Solisten treten Sopranistin Katharina Peschl, Tenor Heribert Haider und Bass Wolfgang Huber auf.

An Silvester, 31. Dezember, gestaltet die gemischte Schola die Vesper zum Jahresschluss um 17 Uhr. Am Dreikönigstag, 6. Januar, um 10.30 Uhr singt der Jugendchor Chorwerke zum Fest. Um 17 Uhr lädt Rothenaicher zum Weihnachtskonzert in die Stadtpfarrkirche. Unter dem Titel „Ein Kind ist uns geboren“ wird er an der Orgel gemeinsam mit den Sopranistinnen Katharina Peschl und Juliane Thurn sowie Cellist Helmut Veihelmann barocke Werke präsentieren. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr gestaltet der Große Chor der Stadtpfarrkirche den Abendgottesdienst mit Weihnachtsliedern. zie