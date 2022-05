Erding weiht sein neues Rathaus ein

Von: Hans Moritz

Zu Besuch beim OB: Max Gotz öffnete sein Büro und stand den Bürgern Rede und Antwort. © Peter Bauersachs

Eine Stadt mit zwei Rathäusern, die mit einem fast 30 Meter langem Tunnel verbunden sind: Diese Besonderheit nahmen am Samstag zahlreiche Bürger in Augenschein.

Erding - Anlässlich der Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes mit Sanierung und Neugestaltung der Landshuter Straße hatte die Stadt zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.



Die Bau- und Planungskosten für das neue Haus mit seinen technischen Anlagen hatten gut 8,4 Millionen Euro verschlungen. „Unsere Verwaltung ist modern, effizient und schlagkräftig aufgestellt“, sagte Oberbürgermeister Max Gotz, als er zur feierlichen Einweihung durch die Pfarrer Martin Garmaier und Christoph Keller ans Mikrofon trat.



Das neue barrierefrei angelegte Verwaltungsgebäude füge sich perfekt ins Ensemble der Stadt ein und sei am ÖPNV gut angebunden, so Gotz. „Wir haben jetzt einen Topservice mit hoher Aufenthaltsqualität, wie beispielsweise auch bei Hochzeiten.“



Die Veranstaltung zog viele Besucher an. Mitarbeiter der Stadtverwaltung informierten über die neuen Räume für Einwohner-, Standes-, Sozial- und Ordnungsamt, Trauungssaal sowie kommunale Verkehrsüberwachung.



Im Untergeschoss erläuterten Planer technische Details des unterirdischen Verbindungsganges. Die Büros waren geöffnet, den Besuchern bot sich die Gelegenheit, sich mit den Mitarbeitern zu unterhalten. Außerdem informierte das Stadtplanungsamt über sein Aufgabengebiet mit einer Modellwerkstatt. Hier hatten die Bürge die Möglichkeit, den jetzigen Parkplatz am Lodererplatz zwischen der geplanten Mehrzweckhalle und der Feuerwehr Erding mit Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Arbeitsstätten zu überplanen.



Der Oberbürgermeister stillte den Wissensdurst der Bürger: In seinem Amtszimmer ging er auf Fragen ein wie beispielsweise „Warum hat das neue Rathaus keine Fotovoltaikanlage?“ Hier müsse man das Ergebnis des Modellversuches des Landesamts für Denkmalschutz zum Jahresende abwarten, so Gotz. Ob die neue Flughafentangente einen Flüsterbelag erhalte? Das bejahte Gotz. Und im Zuge der Sanierung der Straße nach Eitting, so der OB, sei dringend ein Radweg erforderlich.



Begleitet wurde die vierstündige Veranstaltung von der Stadtkapelle mit zwei einstündigen Platzkonzerten, die bei den Bürgern sehr gut ankamen. Beim abschließenden optischen Höhepunkt flogen unter den Klängen „Auf Wiedersehen“ viele Luftballons zum Weitflugwettbewerb gen Himmel. Dann zogen die Schweden marodierend vor das Rathaus und banden das wehrlose Stadtoberhaupt zur Gaudi der Schaulustigen auf ihre eiserne Kanone.



Zu Beginn der Veranstaltung hatte der Oberbürgermeister zahlreiche Bürger und Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Handwerk und Verwaltung begrüßt. Unter ihnen als Ehrengäste Ministerin Ulrike Scharf, Landrat Martin Bayerstorfer, den Ehrenpräsident der Handwerkskammer, Heinrich Traublinger, Altlandrat Xaver Bauer, die Stadtmedaillenträger Roswitha Bendl, Eva Kolenda, Werner Brombach, Bürgermeister a. D. Karl-Heinz Bauernfeind, Jakob Mittermeier sowie den Rathaus-Architekten Karlheinz Walbrunn.

beet