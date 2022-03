Erding: Weißbräu-Gattin Christine Brombach stirbt nach schwerer Krankheit

„Bei ihr wusste ich, es passt alles“: Weißbier-Patriarch trauert um seine Frau - Trauerfeier in Stadion

Von: Hans Moritz

Als die Welt noch in Ordnung war: Werner Brombach mit seiner Gattin Christine und Tochter Claudia anlässlich seines 80. Geburtstags am 29. Dezember 2019. © LUKAS SCHUERER

Sie suchte nie das Rampenlicht und war in Erding doch eine hoch angesehen Persönlichkeit: Christine Brombach. Am Dienstag ist die Gattin von Weißbräu-Inhaber Werner Brombach gestorben.

Erding - Es war Anfang der 70er Jahre, als Werner Brombach ein Grundstück in Ingolstadt angeboten bekam. Er zeigte Interesse und suchte dort eine Bank, um das Geschäft abzuwickeln. Die Sekretärin, die sich bei der Bank für Gemeinwirtschaft um den jungen Unternehmer kümmerte, war Christine Lachmann. „Sie hat sehr professionell agiert, irgendwann sind wir Essen gegangen“, erinnert sich der heute 82-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Aus der Geschäftsbeziehung wurde eine private – vor 45 Jahren traten Christine, die ursprünglich aus Magdeburg stammt, und Werner Brombach in Erding vor den Traualtar. Drei Jahre später kam Tochter Claudia (42) zur Welt.

Weißbräu: Brauereis-Gattin Christine Brombach gestorben

Zu dieser Zeit hatte Brombach nach dem Tod seines Vaters Franz 1975 gerade die Verantwortung über die damals noch überschaubare mittelständische Brauerei übernommen. Christine sollte zu einer wichtigen Stütze werden. „Sie hat mir immer den Rücken freigehalten und hatte einen maßgeblichen Anteil am Erfolg des Unternehmens, aber auch an meinem persönlichen“, blickt er dankbar zurück. In mehreren Funktionen war Christine Brombach beim Weißbräu tätig, unter anderem im Vertrieb. „Wir waren viel gemeinsam unterwegs bei Kunden“, sagt Brombach, „oft war sie es dann, die spätabends noch nach Erding zurückgefahren ist.“ Ihre Menschenkenntnis sei enorm gewesen. Sie habe ihm immer Sicherheit gegeben. „Bei ihr wusste ich, es passt alles.“

Die Öffentlichkeit suchte sie nur bei größeren Veranstaltungen wie dem Herbstfest, die Bühne überließ sie lieber ihrem Gatten.

Ihre private Leidenschaft, die sie mit ihrem Mann teilte, war das Golfen. „Christine war unglaublich talentiert und ehrgeizig, hat sehr schnell gelernt“, erinnert er sich, der auf dem Grün oft den Kürzeren zog.



Erding: Weißbräu-Gattin Christine Brombach stirbt nach schwerer Krankheit

In jungen Jahren war Christine Brombach sehr sportlich, vor allem die Leichtathletik hatte es ihr angetan und hier insbesondere der Weitsprung.



Im Dezember 2020 wurde bei Christine Brombach eine schwere Krankheit diagnostiziert. „Sie war immer sehr stark und hat gekämpft“, sagt Brombach – und 2021 habe die Familie wieder Hoffnung geschöpft. „Sie hat sich nie aufgegeben.“ Doch um den Jahreswechsel, kurz vor ihrem 72. Geburtstag, verschlechterte sich ihr Zustand.



Die Trauerfeier findet am kommenden Donnerstag, 24. März, um 10 Uhr im TSV-Stadion statt – um die vielen Gäste infektionssicher unterzubringen. Das Requiem zelebrieren Stadtpfarrer Martin Garmaier und Josef Mundigl, der das Ehepaar Brombach vor 45 Jahren auch getraut hat. Die Beisetzung schließt sich im engsten Familien- und Freundeskreis im Familiengrab im Friedhof St. Paul an.

