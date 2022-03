„Verlieren einen wunderbaren Menschen“: Bewegende Trauerfeier für Ehefrau von Weißbier-Patriarch

400 Menschen nehmen Abschied

Christine Brombach, Gattin des Weißbräu-Inhabers, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Mit einer bewegende Trauerfeier in Erding, nahmen nun 400 Menschen Abschied.

Erding – Bei einer der größten Trauerfeiern, die Erding lange gesehen hat, ist am Donnerstag Christine Brombach, Gattin von Weißbräu-Inhaber Werner Brombach, zu Grabe getragen worden. Das Requiem fand im TSV-Stadion statt. Beigesetzt wurde sie im Familiengrab auf dem benachbarten Friedhof St. Paul.

Erding: Trauerfeier für Christine Brombach im Stadion - Dekoration in ihren Lieblingsfarben

Weiß und Silber waren die Lieblingsfarben der 72-Jährigen, die am Dienstag voriger Woche einer schweren Krankheit erlegen war. In Weiß dekoriert war auch das Stadion. Das von den Geistlichen Josef Mundigl, Martin Garmaier und Pater Peter Dus zelebrierte Requiem fand auf einer weißen Bühne statt. Die musikalische Begleitung hatte Georg Rothenaicher organisiert – mit Bläsern des Münchner Symphonieorchesters. Das markante Kreuz stammte aus der Stadtpfarrkirche St. Johannes. Garmaier sprach von der Auferstehung, dass Gott die Menschen nicht alleine lasse.

+ Etwa 400 Personen waren zur Trauerfeier ins Stadion gekommen, um von Christine Brombach Abschied zu nehmen. © Hans Moritz

400 Bürger gaben der Verstorbenen das letzte Geleit, darunter Mitarbeiter der Brauerei, Wirte und Brauerkollegen wie Paulaner-Chef Andreas Steinfatt, sowie Geschäftsfreunde darunter Merkur-Verleger Dirk Ippen. OB Max Gotz war verhindert. Weißbräu-Geschäftsführer Josef Westermeier sagte: „Wir verlieren einen wunderbaren Menschen.“ Christine Brombach seine eine „elegante und charmante Chefin“ gewesen. Die Verstorbene habe viel für das Unternehmen geleistet. „Jetzt können Sie sich auf uns verlassen“, sagte er in Richtung Werner Brombach.

Trauerfeier für Frau von Weißbier-Inhaber - 400 Bürger nehmen Abschied

Familienministerin Ulrike Scharf, mit den Brombachs eng befreundet, lobte Christine Brombach als „großzügige, kluge, mutige, zuverlässige und starke Persönlichkeit“. Sie sei „Herzkammer der Familie und der Brauerei“ gewesen und habe sich stets für andere eingesetzt.

Landrat Martin Bayerstorfer zeigte sich tief bewegt. „Christine Brombach stand nicht immer im Rampenlicht und hat doch so viel Gutes getan, etwa für Senioren.“

Filmemacher Hans Steinbichler, der 2019 ein Portrait über Werner und Christine Brombach gedreht hatte, erinnerte sich an eine „selbstlose Frau, deren Liebe und Aufmerksamkeit ihrem Gatten galt“. Sie habe stets im Hintergrund gewirkt, „den Ort, den sie sich aus Klugheit, Liebe, aber auch Selbstschutz selbst zugewiesen hat“.

+ Von sechs Trägern wurde der Sarg durch Stadion getragen. © Hans Moritz

Christine Brombach verstorben: Weißer Sarg von sechs Trägern durch Stadion getragen

Auf dem Sterbebild steht das Goethe-Zitat „Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe. Ist es doch so wie Sonne: Wir sehen sie am Horizont untergehen, aber wissen, dass sie drüben weiter scheint.“ Nach der Feier wurde der weiße Sarg von sechs Trägern durch das Stadion getragen und von dort zum Friedhof gefahren.

