Erding: Erst Weißbierschenke, dann Brauerei

Von: Gerda Gebel

Teilen

Die letzte Trindl-Mass wurde im Jahr 1917 ausgeschenkt – anlässlich des Verkaufs der Gastwirtschaft an die Fischer’sche Stiftung. Dieses Bild zeigt Brauereibesitzer Konrad Trindl (stehend, 6. v. r.) mit seiner Gattin Magdalena im Kreis der Erdinger Honoratioren. © Bildarchiv Museum Erding

Er ist eine der Persönlichkeiten, nach denen in Erding eine Straße benannt ist: der Brauereibesitzer und Gastwirt Konrad Trindl (1848-1933).

Erding – In Erding gab es einst zahlreiche Brauereien. Eine von ihnen betrieb Konrad Trindl. In unserer Reihe über verdiente Persönlichkeiten, nach denen in Erding eine Straße benannt ist, stellen wir den Brauereibesitzer und Gastwirt heute vor. Die Trindl-Brauerei in der Stadtmitte war ein viel besuchtes Gasthaus, ebenso der am Ortsrand gelegene Trindl-Keller.

Konrad Trindl wurde 1846 in Erding geboren – als Sohn von Josef Trindl und seiner Gattin Anna, die ein Haus am Schrannenplatz mit in die Ehe brachte. Ihr Mann richtete dort eine Weißbierschenke samt Hefefabrik ein. Sohn Konrad übernahm das Geschäft und ließ 1878 im Haus Nr. 286 die Trindl-Brauerei mit zugehöriger Gastwirtschaft einrichten.

Dieses Haus war im 17. und 18. Jahrhundert Wohnsitz der Erdinger Gerichtsschreiber, wie der Häuserchronik von Friedrich Herbig zu entnehmen ist. Konrad Trindls Brauerei wurde schnell erfolgreich und ihr Besitzer ein angesehener Mann, der 27 Jahre lang Mitglied des Gemeindekollegiums – das entspricht heute dem Stadtrat – war. Er engagierte sich auch in verschiedenen Vereinen.

Im Leibold-Haus am Schrannenplatz war von 1878 bis 1917 die Trindlbrauerei mit Gaststätte beheimatet. Später wurde hier die Drogerie Leibold ansässig. © Peter Gebel

1917 zog sich Trindl aus dem Geschäftsleben zurück. Die Brauerei wurde samt Gastwirtschaft an die Fischer’sche-Stiftung verkauft. Aus diesem Anlass wurde im Gasthaus „die letzte Trindl-Mass“ ausgeschenkt: ein Ereignis, bei dem die Honoratioren der Stadt zusammenkamen, wie auf einem historischen Foto aus dem Bildarchiv des Museums Erding zu sehen ist.

Der Brauereibesitzer starb 1933 im Alter von 86 Jahren, seine Gattin Magdalena überlebte ihn noch über fünf Jahre. Später erwarb der Drogist Hans Leibold das Haus, in dem Familie Glocker viele Jahre die Drogerie Leibold betrieb. So ist das reich verzierte Haus mit grünem Anstrich noch heute als Leibold-Haus bekannt.

Die Trindlstraße am nördlichen Stadtrand von Erding ist heute eine schmale Wohnstraße, die von der Sigwolfstraße Richtung Eitting geteilt wird. Heimatforscherin Erika Beil ist selbst dort aufgewachsen. In ihrer Jugend hieß die Straße aber noch Oberdinger Weg, wie sie sich erinnert. Am Ende der Straße befand sich damals auch eine Sommerwirtschaft mit Biergarten. Diese hatte Konrad Trindl vor 1900 von den Wirtsleuten Spitzauer übernommen, die einst auch den Ferstl-Wirt in der Langen Zeile besaßen (heute Stadthotel). Nach dem neuen Besitzer wurde das Lokal dann Trindl-Keller genannt. Auch nach dem Verkauf an die Familie Oberhofer 1944 war das Lokal ein beliebtes Ausflugsziel. Heute ist das Areal mit Wohnhäusern bebaut.

Zum Trindl-Bräu gehörte auch ein Bauernhof im Notzingermoos, genannt Trindlschwaige, wie Beil bei der Recherche zu ihren beliebten Vorträgen über alte Gasthäuser in Erding herausgefunden hat. Sie war auch noch mit der letzten Nachfahrin der Familie Trindl, dem Fräulein Amalie Trindl, bekannt. Diese sei mit der Seniorchefin des Gasthauses Mayr-Wirt befreundet gewesen und habe noch bis ins hohe Alter im Büro geholfen und Rechnungen für den Mayr-Wirt einkuvertiert, so Beil.