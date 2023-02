Weißer Ring unter neuer Führung

Von: Hans Moritz

Wechsel beim Weißen Ring Erding (v. l.): Vize-Landesvorsitzende Birgit Heller, 3. Landrat Rainer Mehringer, 2. Außenstellenleiterin Christa Gottschalk-Lochschmidt, Außenstellenleiterin Dominika Andryszczak-Bury, OB Max Gotz, stellvertretende Außenstellenleiterin Magdalena Pils und Ingolstadts Polizeipräsident Günther Gietl. © Weißer Ring

Die Erdinger Außenstelle der bundesweit tätigen Opferhilfsorganisation Weißer Ring hat eine neue Vorsitzende:

Erding - uf Nicky Cebulla, der 2015 Magdalena Koschek beerbt hat, folgt nun Dominika Andryszczak-Bury. Ins Amt eingeführt wurde sie von Vertretern des Landesverbandes, Drittem Landrat Rainer Mehringer, OB Max Gotz und Ingolstadts Polizeipräsidenten Günther Gietl.



Andryszczak-Bury stammt aus dem Raum Lodz in Polen und lebt seit acht Jahren in Erding. Zuvor war die Mutter einer Tochter in Hofsinglding zu Hause. Im Hauptberuf ist die 42-Jährige Psychopädagogin und arbeitet mit Suchtkranken in der sozialtherapeutischen Einrichtung Haus Wartenberg.



Seit 2019 ist Andryszczak-Bury Mitglied beim Weißen Ring, auf die Organisation war sie bei einem Elternabend in einem Kindergarten aufmerksam geworden. Die neue Vorsitzende gehört unter anderem dem Runden Tisch gegen Gewalt und dem Arbeitskreis sexueller Missbrauch von Kindern des Landkreises an. Pro Jahr befasst sich der Weiße Ring Erding mit etwa 100 Fällen, darunter laut neuer Vorsitzender auch Opfer von Mobbing, Stalking und häuslicher Gewalt.

Hier gibt’s Hilfe: Der Weiße Ring Erding ist unter Tel. (01 51) 55 16 47 61 oder per E-Mail an erding@mail.weisser-ring.de erreichbar.

