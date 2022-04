Hauswirtschaft: Weit mehr als kochen, waschen und bügeln

Von: Gabi Zierz

Strahlend nahmen die Hauswirtschafterinnen ihre Zeugnisse entgegen. Unser Bild zeigt (v. l.): Lehrerin Petra Eberl-Koch, Schulleiterin Katharina Binsteiner, Lehrerin Brigitte Mogensen, stellvertretende Schulleiterin Helga Bauschmid und die Absolventinnen Nicole Lebschy, Melanie Mayr, Julia Huber, Christina Ultsch, Franziska Ludwig, Theresa Hinterwimmer, Eva Strobl, Sandra Bartu (hinten), Laura Hackel (vorne), Monika Mösl-Hartmann, Anna Feckl, Franziska Wöll, Sandra Greckl, Agnes Hitzlsperger, Irmgard Renner, Anna-Lisa Burgmair, Veronika Riedmaier und Erna Hiereth. © Schule

Erding - 19 Frauen ließen sich in Erding zur Hauswirtschafterin ausbilden. Sie schafften den Abschluss mit Bravour und können weit mehr als kochen, waschen und bügeln.

Eineinhalb Jahre und 660 Unterrichtsstunden liegen mit der Schulabschlussfeier hinter ihnen. „Ihnen“ – damit sind 19 Frauen im Alter zwischen 24 und 55 Jahren gemeint. Sie haben am Dienstag im Landratsamt die Abschlusszeugnisse für den einsemestrigen Studiengang Hauswirtschaft an der Landwirtschaftsschule Erding entgegengenommen – mit einem Jahrgangsnotendurchschnitt von 1,82.

Für die drei Semesterbesten Theresa Hinterwimmer aus Oberstrogn (1,25), Julia Huber aus Altham (1,25) und Irmgard Renner aus Liedling (Gemeinde Lengdorf, 1,37) gab es Buchpreise vom Landkreis und vom Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) Erding. Die Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung sind mit dem Abschluss qualifiziert, unter anderem einen landwirtschaftlichen Unternehmerhaushalt zu führen. Sie können auch im hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbereich tätig werden.

„Hauswirtschaft ist ein anspruchsvoller, vielfältiger und moderner Beruf, den unsere Gesellschaft dringend braucht“, erklärt Helga Bauschmid in einer Pressemitteilung. Die stellvertretende Schulleiterin der Landwirtschaftsschule Erding hat die Studentinnen als Lehrerin begleitet. Auf dem Stundenplan standen theoretische Unterrichtseinheiten wie Familie und Betreuung, Grundlagen der Unternehmensgründung und nachhaltige Ernährung mit saisonal-regionalen Lebensmitteln. Im Praxisteil standen Fähigkeiten im Mittelpunkt, die fürs gesamte Leben wichtig sind: zum Beispiel umweltschonende Reinigung und Pflege von Textilien und Wohnräumen, das Gestalten festlicher Tafeln sowie naturnaher Gemüseanbau. „Alles in allem“, so Bauschmid, „entwickeln die Teilnehmerinnen bei uns ihre Persönlichkeit weiter, bilden breit gefächertes fachliches Wissen aus und lernen zudem, Verantwortung zu übernehmen“.

Seit 1996 wird der Studiengang Hauswirtschaft in Teilzeitform an der Landwirtschaftsschule Erding angeboten. Seitdem haben ihn rund 300 Frauen durchlaufen, neben Beruf, Familie und Hof. Aufnahmevoraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung außerhalb der Hauswirtschaft. Die Erstberufe der diesjährigen Absolventinnen reichten von Erzieherin über Industriekauffrau bis zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Der nächste einsemestrige Studiengang in Erding beginnt am 20. September. Weitere Infos dazu gibt es unter www.aelf-ee.bayern.de/bildung und unter Tel. (0 81 22) 480-12 00.

Auch die Studenten des ersten Semesters Landwirtschaft erhielten ihre Zeugnisse. Sie starten ab April ins Sommersemester. In einem Jahr schließen sie die Schule als Wirtschafter für Landbau ab.

Die Absolventinnen: Sandra Bartu (Zengermoos), Anna-Lisa Burgmair (Itzling), Anna Feckl (Erding), Sandra Greckl (Erding), Laura Hackel (Kirchasch), Erna Hiereth (Badendorf/FS), Theresa Hinterwimmer (Oberstrogn), Agnes Hitzlsperger (Forstinning), Julia Huber (Altham), Nicole Lebschy (Langengeisling), Franziska Ludwig (Langengeisling), Ute Mack (Lengdorf), Melanie Mayr (Kleinthalheim), Monika Mösl-Hartmann (Ismaning), Irmgard Renner (Liedling), Veronika Baumgarten (Freising), Eva Strobl (Berglern), Christina Ultsch (Forstinning) und Franziska Wöll (Thalham/Mühldorf).