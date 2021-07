Weiterhin kein Covid-Patient im Klinikum Erding

Corona-Stand vom 26. Juli 2021

Von Timo Aichele schließen

Das ist das Wichtigste: Im Landkreis Erding gibt es aktuell keine schweren Verläufe von Covid-19, die stationär behandelt werden müssten. Momentan ist kein Corona-Patient im Klnikum Erding.

Erding – Keine neue Corona-Infektion im Landkreis – das meldet das Landratsamt Erding am Montag. Damit bleibt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie bei 7087. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt damit im Landkreis nach offiziellen Angaben des RKI 11,6 (Vortag: 10,9). Die Zahl der Genesenen steigt um eins auf 6944. Damit gelten derzeit 25 Personen als infiziert. In Quarantäne sind 90 Personen. Weiterhin wird im Klinikum Erding keine Covid-Patient behandelt.

139 989 Impfungen wurden bisher im Landkreis verabreicht. Davon hat das Impfzentrum 72 181 koordiniert (29 584 Zweitimpfungen). Am Wochenende hat die vom BRK geführte Einrichtung in ERding 682 Impfungen durchgeführt, 595 davon im stationären Bereich und 87 durch das Mobilteam.



Die niedergelassenen Ärzte im Ärztlichen Kreisverband haben übers Wochenende 3508 Impfungen durchgeführt. Seit Beginn der Impfkampagne in den Praxen sind dort 67 808 Impfungen verabreicht worden. (31 555 Zweitimpfungen).



„Mit über 3700 Impfungen an nur einem Wochenende haben wir damit einen neuen Meilenstein gesetzt. Das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit und ich danke allen, die das Impfgeschehen auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten vorantreiben“, erklärt Landrat Martin Bayerstorfer.



An den Screeningstellen in Erding und Dorfen wurden übers Wochenende 278 Personen getestet. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden an den Landkreis-Teststellen insgesamt 78 502 Tests durchgeführt.