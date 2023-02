„Sie leben, aber alles ist kaputt“

Welle der Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

Auch im Landkreis Erding leben Menschen mit familiären Verbindungen ins Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei. Entsprechend groß ist die Betroffenheit – und die Hilfsbereitschaft: Mit Spenden wollenviele Organisationen den Opfern vor Ort helfen.

Erding/Dorfen - Die Bilder von zerstörten Häusern, Verletzten und Toten, die aus seiner Heimat eintreffen, lassen Tuti Aslan nicht los. Seit Montag schaut er sich nahezu nonstop die Nachrichten an, auch in der Nacht sitzt türkischstämmige Dorfener vorm Bildschirm. „Ich kann nicht mehr schlafen. Meine Psyche ist fertig, da kommen so viele Emotionen hoch“, sagt der 47-Jährige, der seit 1979 in Dorfen lebt und in der Marienpassage „Tutis Kebap-Haus“ betreibt.



„Ich komme ursprünglich aus Malatya in Ostanatolien, genau aus dem Katastrophengebiet.“ Viele Verwandte leben dort, auch die Familie seiner Frau. Zunächst war es nicht möglich, seinen Schwager und die Schwiegereltern zu kontaktieren, es dauerte mehrere Stunden, bis eine Telefonverbindung zustande kam. „Wir hatten solche Angst“, fügt Inci Aslan an. Sie weint beim Erzählen. Zwar würden alle noch leben, lautete zwar die Botschaft aus der Heimat, aber sämtliche Häuser seien eingestürzt. Ihre Familie schlafe seither im Auto – bei Schnee und Minusgraden.



Ihr Vater sei krank, über 70 Jahre alt. Er müsse dringend ins Krankenhaus. Die Infrastruktur sei indes zerstört. Anfangs gab es kein Durchkommen, zwei Tage hatten die Menschen weder Essen noch Trinken. „Ich versetze mich in die Lage der Menschen. So viele Tote, und es werden stündlich mehr“, sagt Tuti Aslan, seine Stimme stockt. Er wünsche sich, dass alle Menschen auf der Welt beten – für die Rettung der Opfer, die noch unter den Trümmern verschüttet sind.



Sobald es möglich ist, will Inci Aslan in die Türkei fliegen. Auf dem Tresen steht eine Spendenbox. „Wir haben die Genehmigung von der Stadt und vom Landratsamt Erding, dass wir Spenden sammeln dürfen“, erklärt das Ehepaar. „Wir sind für jeden Cent dankbar, die Hilfe kommt direkt bei den Menschen an“, versichert er.



Die Erdbebenopfer bräuchten zunächst monetäre Hilfe, erklärt Thomas Bihler, Vorsitzender des Flughafenvereins München. „Die ersten 10 000 Euro haben wir an die Stadt Ceyhan gespendet.“ Ceyhan liegt nur wenige Kilometer von den stark betroffenen Gebieten entfernt, hier werden die Verletzte aus der Region in den Kliniken versorgt. Der Flughafenverein habe 11 600 Brote von Bäckereien vor Ort backen lassen, die in den stark betroffenen Gebieten wie Hatay, Osmaniye und Maras verteilt werden.



Bihler bittet ausschließlich um Geldspenden. „Transportiert man Hilfsgüter mit dem LKW, dauert das sechs, sieben Tage, bis diese ankommen“, erklärt er. Zudem könne man nahezu alle Waren auch in der Türkei kaufen, kurbele so gleichzeitig auch die Wirtschaft an. Auch Bihler wird bald in die Türkei fliegen. „Wir gehen in die Gebiete, in die die großen Hilfsorganisationen nicht hineinkommen.“ Die Hilfe des Flughafenvereins sei nicht politisch, sondern länderübergreifend – selbstverständlich werden auch syrische Opfer vom Verein unterstützt.



„Ich fühle ganz große Trauer“, sagt Bihler. Schon oft war er in Krisengebieten weltweit, sei es aktuell in der Ukraine oder nach dem Tsunami in Thailand. „Das Leid ist viel zu groß – wir müssen helfen.“



Altaqi Aldks schickte gleich mehrere Video-Clips aus seiner ehemaligen Heimatstadt Idlib an die Redaktion. Getötete Mädchen und Buben sind darauf zu sehen, aufgebahrt in einer langen Reihe. Der 31-jährige Syrer ist mit seiner Frau und den zwei Töchtern über das Mittelmeer geflohen und lebt seit 2016 in Dorfen. „Erst der Bürgerkrieg, jetzt dieses Beben. Es gibt keine Ruhe mehr.“ Das Haus seiner Eltern habe nur zwei Stockwerke, sie hätten überlebt. Viele andere Menschen in der Stadt nicht.



Idlib und Aleppo liegen in Schutt und Asche. Unterstützung soll aus der Türkei kommen. Hilfskonvois durften die Grenzübergänge Bab al-Hawa, Bab al-Salaam und al-Rai zwar passieren, doch bisher sind sie noch nicht in den betroffenen Gebieten angekommen. Vom syrischen Regime Baschar al-Assads sei wohl keine Hilfe zu erwarten, meint Aldks.



„Syrien wird irgendwie vergessen“, klagt Karim Mamo, 23 Jahre alt. Sein Vater sei in Aleppo geboren, als Kind habe er dort die Ferien verbracht. Vor zwei Tagen entschied er sich spontan, Hilfsgüter für die Erdbebenopfer zu sammeln, die dann mit einem LKW zunächst in die Türkei verfrachtet werden. „Das ist ein Herzensprojekt von mir“, sagt der junge Grafikdesigner. Am Samstag können Winterkleidung, Decken oder auch Schlafsäcke sowie Babynahrung beim Auto-Aufbereiter „cleanax“ an der Siglfinger Straße 83 in Erding abgegeben werden.



Und auch Dino Onur, Vorsitzender des AWO-Ortsverbandes Erding Stadt sowie vom Fußballverein Türkgücü Erding organisiert derzeit etliche Transporte. Schon mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern sind seit Dienstag in Richtung Türkei unterwegs, berichtet er. „Es wird noch sehr lange dauern, bis wieder Normalität einkehrt. Wir werden noch oft in die Türkei fahren“, ist der Onur überzeugt. mhe