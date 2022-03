„Du bist unschlagbar“

Von: Hans Moritz

Steffi Irmscher-Grothen leitet die Frauenarbeit beim BRK Erding. © BRK Erding

Jede dritte Frau im Landkreis Erding hat Erfahrung mit physischer oder sexualisierter häuslicher Gewalt machen müssen.

Erding - Dass das inakzeptabel ist, die Frauen aber nicht auf sich alleine gestellt sind, darauf macht der BRK-Kreisverband Erding als Träger des Frauenhauses zum heutigen Weltfrauentag mit der Aktion „Du bist unschlagbar“ aufmerksam.



Die Leiterin der Frauenbereiche beim BRK, Steffi Irmscher-Grothen, berichtet: „Das Thema Gewalt ist in der Gesellschaft noch immer ein Tabuthema. 2021 wurden 20 Prozent der Frauen ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. In der Pandemie blieben viele Fälle unentdeckt, die Dunkelziffer der Übergriffe ist hoch.“



Daher möchte das Erdinger BRK mit seinem Hilfe- und Notruftelefon sowie dem Frauenhaus zum 8. März ein Zeichen gegen Gewalt und Unterdrückung setzen und den Frauen und Mädchen zeigen, dass Gewalt nicht zu einem selbstbestimmten Leben gehört.



In elf Erdinger Geschäften werden kleine Tüten verteilt, in denen Frauen mitgeteilt wird, dass sie „unschlagbar“ sind und es Hilfsangebote gibt. „Auch Angehörige, Freunde und Fachpersonal dürfen sich beim Hilfe- und Notruftelefon melden“, klärt BRK-Sprecherin Danuta Pfanzelt auf. Dieses bietet Hilfe und Unterstützung an – auf Wunsch anonym, am Telefon oder persönlich.

Hier gibt es die Tüten: Gewußt wo, Rackls Backstube, Bäckerei Kreitmaier, Backstube Wünsche, Bäckerei Grundner, Müller Brot, Metzgerei Schachtl, Metzgerei Lobermaier, Blumengeschäft Strohmair und Blumenambiente Gärtnerei Hagl.

ham