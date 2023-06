Wenn das eigene Kind nie mehr heimkommt

Mütter gründen Gesprächskreis für verwaiste Eltern – Treffen in Langengeisling

In Erding gründet sich eine neue Initiative für verwaiste Eltern. Was hat die beiden Gründerinnen dazu bewogen?

Erding/Fraunberg – Es gibt für Eltern nichts Schlimmeres, als wenn das eigene Kind vor ihnen stirbt. 2021 verzeichnete Statista mehr als 5600 Tote unter 25 Jahren. Jeder einzelne Fall verändert in den Familien alles. Für viele Betroffene nicht minder schlimm: Ihr Umfeld weiß nicht, wie es mit den Hinterbliebenen umgehen soll.



Wie sich all das anfühlt, mussten Inge Rasthofer und Inge Liebl, beide sind in der Gemeinde Fraunberg zu Hause, selbst durchleben. Rasthofer verlor ihren Sohn Christian 2010 eine Woche vor dessen 18. Geburtstag. Auf dem Heimweg von einer Party war er offensichtlich gestolpert und in einem an sich völlig harmlosen Gewässer ertrunken. Liebl verlor 2007 ihre 19-jährige Tochter. Über den Fall möchte sie bis heute nicht sprechen.



Seit den beiden Schicksalsschlägen sind Jahre vergangen, nun wollen die Mütter einen offenen Gesprächskreis für verwaiste Eltern ins Leben rufen – an einem zentralen Ort im Landkreis im Pfarrstadl Langengeisling. Das erste Treffen ist am Dienstag, 13. Juni.



„Tod und Sterben sind in unserer Gesellschaft Tabuthemen. Wenn es ein Kind trifft, ist es noch mal eine ganz andere Nummer“, erinnert sich Rasthofer im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Gefühle, die verwaiste Väter und Mütter durchleben, seien kaum zu beschreiben. „Und die Mitmenschen sind total verunsichert“, sagt Rasthofer, die es schon erlebt hat, „dass ein Bekannter vor mir die Straßenseite gewechselt hat, weil er nicht gewusst hat, wie er mit der Situation umgehen soll“.



Aus eigener Erfahrung weiß Rasthofer, „dass die Trauer jahrelang anhält und einen nie ganz loslässt“. Umso wichtiger sei es, „dass man mit anderen reden kann“. Sie selbst habe solche Angebote angenommen und kann sich an einen Satz erinnern, den sie damals nicht geglaubt hatte, den sie aber heute guten Gewissens weitergeben kann: „Ein lebenswertes Leben ist danach wieder möglich.“ Komme der von jemandem, der auch den Tod eines Kindes verkraften musste, „ist das viel glaubwürdiger“, meint Rasthofer.



Liebl und Rasthofer wussten von dem Schicksal, das sie verbindet. „Wir haben uns dann mal getroffen, mittlerweile sehen wir uns regelmäßig“, sagt Liebl. Im Landkreis gibt es zwar zwei Selbsthilfegruppen, „wir wollten aber eine zentrale Anlaufstelle in Erding schaffen“, berichtet Liebl. Ein früherer Vorstoß in ihrer Gemeinde sei an der Kirche gescheitert. Dann kam Corona dazwischen. „Wir wollten uns nicht hinter Masken einander gegenüber setzen“, erinnert sich Rasthofer. Mittlerweile hat sie eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert.



Beide animieren alle verwaisten Eltern, einmal vorbeizuschauen – egal, wann ihr Kind gestorben ist und aus welchem Grund. Den Gesprächskreis sehen sie als „einen Ort, an dem Trauer sein darf“, heißt es auf einem Flyer. Jeder Teilnehmer könne mitreden, seine Erfahrungen teilen, oder einfach nur zuhören. Denn die Beziehung zum Kind sei nie zu Ende, ebenso wenig die Liebe zu ihm.

Der Gesprächskreis trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat von 19 bis 21 Uhr im ersten Stock des Pfarrstadls in Langengeisling, Pfarrer-Kerer-Straße 1. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Fragen per E-Mail an verwaisteeltern.erding@gmx.de. Das erste Treffen findet am Dienstag, 13. Juni, statt. ham