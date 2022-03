Erding: Wenn Menschen aus Not fasten

Von: Gabi Zierz

Teilen

Den Menüservice der Malteser können Bedürftige unter bestimmten Voraussetzungen auch kostenfrei nutzen. © Malteser

Erding - Die Malteser unterstützen im Landkreis Erding Bedürftige mit Mahlzeiten-Patenschaften. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es den Menüservice für sie kostenlos.

In der Fastenzeit verzichten viele Menschen auf Alkohol oder Süßigkeiten. Sie tun es aus freiem Willen. Anders sieht es gerade bei älteren oder kranken Menschen aus, die trotz staatlicher Unterstützung wenig Geld zum Leben haben. Da reicht das Wenige oft nicht für regelmäßige Mahlzeiten, von Obst und Gemüse ganz zu schweigen. Das will der Malteser Hilfsdienst ändern.

Er bietet Mahlzeiten-Patenschaften an: Bürger oder Unternehmen können mit ihrer Spende dafür sorgen, dass auch Bedürftige jeden Tag ein Mittagsmenü bekommen. „Leider ist die Hemmschwelle bei den Bedürftigen sehr hoch“, weiß Annette Truk vom Team Soziale Dienste bei den Maltesern. „Wenn sich ältere Menschen am Telefon nach den Preisen für unseren Menüservice erkundigen, erkennen wir an der Reaktion manchmal, dass sie sich das Essen nicht leisten können“, erklärt sie. „Dann können wir nachfragen, ob vielleicht die Voraussetzungen für eine Mahlzeitenpatenschaft vorliegen.“

Grundsätzlich kommt für eine Patenschaft in Betracht, wer eine deutsche Rente bezieht oder aufgrund von Krankheit oder Behinderung beeinträchtigt ist. Außerdem muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: Die Person bezieht Grundsicherung im Alter oder Sozialhilfe, hat einen Berechtigungsschein der Tafel beziehungsweise eine Sozialcard, oder ihr bleiben nach Abzug der Miete weniger als 600 Euro im Monat zum Leben.

„Wir haben es auch schon erlebt, dass Kunden nicht mehr gezahlt haben und sich dann beim Nachfragen herausgestellt hat, dass wir mit einer Mahlzeiten-Patenschaft helfen können“, berichtet Truk.

„Es wäre wichtig, dass Nachbarn und andere Bezugspersonen die Bedürftigen auf das Angebot aufmerksam machen und sie zu einem Anruf bewegen“, sagt Sebastian Oberpriller, Kreisgeschäftsführer der Malteser Erding-Freising-Ebersberg. Wenn sich jemand um eine Mahlzeiten-Patenschaft „bewirbt“, prüfen die Malteser, ob alle Voraussetzungen gegeben sind. „Dabei werden alle Informationen vertraulich behandelt“, verspricht Truk.

Eine Mahlzeiten-Patenschaft werde immer für ein Jahr bewilligt und nach erneuter Prüfung verlängert.

Die Mittagsmenüs werden je nach Wunsch täglich warm oder wöchentlich tiefgekühlt zum individuellen Fertiggaren ausgeliefert. Wer sich für eine Mahlzeiten-Patenschaften interessiert oder sie mit einer Spende unterstützen möchte, findet alle Infos im Internet auf www.mahlzeitenpatenschaften.de oder unter Tel. (0 81 22) 99 55-177.