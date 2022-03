Werbung für Abtreibung - das spaltet die Gemüter

Von: Hans Moritz

Ende einer jahrzehntelangen Debatte: Das Abtreibungsrecht wird liberaler. © Silas Stein/dpa

Das Verbot, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben, ist gefallen. Aber ist das eine gute Entscheidung? Im Erdinger Land gehen die Meinungen dazu auseinander.

Erding - „De facto keinen Nachteil“, sieht Birgit Plattner, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe im Klinikum Erding, in der Streichung des Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch. Ärzten ist es nicht mehr verboten, für einen Schwangerschaftsabbruch zu „werben“.

Plattner befürwortet die Streichung. „So können sich Frauen noch besser informieren.“ Die Ärztin setzt sich „für die Selbstbestimmung der Frau“ ein.



Anders sieht das Familienministerin Ulrike Scharf (CSU). Sie teilt per Pressemitteilung mit, dass sie die Abschaffung des Paragrafen ablehne und damit „das Selbstbestimmungsrecht der Frau definitiv nicht verbessert wird“. Plattner indes versteht unter dem Selbstbestimmungsrecht der Frau auch, dass „jede mit ihrem Körper machen oder nicht machen kann, was sie möchte“.



Gesundheitsamtsleiter Peter Stadick teilt auf schriftliche Anfrage mit, dass durch die Streichung des Paragrafen „Frauen die Möglichkeit haben, sich ärztlich über das Angebot, die Methoden und möglichen Risiken des Schwangerschaftsabbruches selbst zu informieren“. Diese Möglichkeit und das Recht darauf gesteht Scharf, auch CSU-Stimmkreisabgeordnete in Erding, den Frauen augenscheinlich nicht zu. Lieber betont sie die Wichtigkeit der Beratung – auch wenn eine Streichung der Beratung nicht zur Debatte steht.



Zieht eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch in Betracht, muss sie erst zu einer Beratung. Diese „umfasst die Mitteilung über Methoden eines Abbruchs und die damit verbunden Risiken“, teilt Stadick mit. Er weist darauf hin, dass die Aufklärung vom Gesetz her „ergebnisoffen zu führen ist“.



„Dass es die Beratung gibt, ist gut“, stellt Gynäkologin Plattner klar, aber sie weiß auch, dass „die Beratungsstellen häufig katholisch geprägt sind – und somit nicht immer neutral“.



Im Gesundheitsamt Erding fanden in 2019 143, in 2020 154 und in 2021 125 Beratungen statt. Zu ihnen kommen sowohl junge Frauen als auch Mütter. Die Gründe sind „sehr vielfältig und bei jeder Frau anders“, berichtet Stadick. Entscheidet sich eine Frau nach der Beratung zu einem Schwangerschaftsabbruch, muss sie einen durchführenden Arzt ausfindig machen.



Im Landkreis Erding macht das keiner der Gynäkologen. Und im Klinikum ist es nur bei „medizinischer oder kriminologischer Indikation“ möglich, so Plattner. Die nächste Möglichkeit besteht in München.



Die Bundesärztekammer stellt eine Liste mit durchführenden Ärzten zur Verfügung, allerdings ist die Eintragung für Ärzte freiwillig und die Liste daher nicht vollständig. Zusätzlich liegt Gesundheitsämtern und Krankenkassen eine Aufstellung von Ärzten vor. Die selbstständige Information ist folglich schwierig, da im Internet keine vollständigen Listen existieren, und die Ärzte noch nicht auf ihren Internetseiten informieren dürfen. Scharf sieht hier trotzdem „kein Informationsdefizit“.



Vorurteile und Mythen über die Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen gibt es einige. Dabei „macht sich keine Frau das leicht. Jede, die diesen Schritt geht, hadert mit ihrem Gewissen“, berichtet Plattner aus ihrer Berufserfahrung. Frauen bräuchten „unbürokratische Hilfe in dieser für sie schweren Zeit“.



Das Guttmacher Institute in New York veröffentlichten 2020 eine Langzeitstudie von 1990 bis 2019 über Schwangerschaftsabbrüche. Die Ergebnisse: Ein Abbruch führt zu keinem erhöhten Risiko für psychische Folgen, Brustkrebs oder die Gefahr nicht mehr schwanger werden zu können. Außerdem geht aus der Studie hervor, dass es keinen Einfluss auf die Abtreibungsrate hat, wenn Schwangerschaftsabbrüche legalisiert oder kriminalisiert sind.



Für die Zukunft wünscht sich Plattner, „dass der verbotene Aspekt von Schwangerschaftsabbrüchen verloren geht“ und „das Thema seine Tabuisierung verliert“. Zusätzlich sei „Aufklärung in Schulen über Abtreibungen und Verhütung wichtig“.

Milena Lohmann